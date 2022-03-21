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國際
2022-03-21 14:36:00

女友獲選球場Kiss Cam贏家　剛回坐男友一頭霧水 (有片)

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外國球賽經常在比賽休息時間，用Kiss Cam炒熱現場氣氛。加拿大日前一場冰上曲棍球比賽，一對男女被鏡頭「點中」親吻，在親吻過後，女方的正印男友返回坐位，卻發現被大會選中為Kiss Cam贏家，他當然一頭霧水，女友亦故作「無事發生」，但現場上千觀眾，卻清楚他的女友，剛才與旁邊的陌生男人在鏡頭前親吻。

英國《每日星報》(Daily Star)報道，事件發生在加拿大一個冰上曲棍球場館，當時Kiss Cam隨機捕捉男女觀眾，當它轉向一對中間隔著一個座位的男女時，女子先是搖搖頭，男子則尷尬地大笑帶過，但之後兩人轉身看向彼此，男方尷尬向女方點一點頭，女方雙手一攤似乎回應，之後女方俯身向男方，進行了長約23秒鐘的接吻，Kiss Cam隨即繼續轉向其他觀眾。

一對男女被Kiss Cam「選中」親吻。(YouTube) 這對男女尷尬相視而笑。(YouTube) 他們決定親吻。(YouTube) 男女親吻後。(YouTube) 女方的正印男友返回坐位。(YouTube) 正印男友返回那空位坐下，伸手摟著女友肩，令現場觀眾一陣起哄。(YouTube) 大會鬼馬向女子和陌生人Kiss Cam贏家名銜(YouTube) 正印男友一臉困惑，不知道為甚麼還未與女友親吻，就成為贏家。(YouTube)

大會鬼馬選女子和陌生男為Kiss Cam贏家

詎料約十數秒後，Kiss Cam再轉回那對尷尬男女，原來女子的正印男友返回那空位坐下，伸手摟著女友肩，令現場觀眾一陣起哄，大會更鬼馬立即給了女子和陌生男子Kiss Cam贏家，正印男友一臉困惑，不知道為甚麼還未與女友親吻，就成為贏家。

這段親吻鏡頭在TikTok瘋傳，有網民認為大會不應該這樣戲弄那可憐的正印男友，亦有人懷疑這大會刻意安排的橋段，以炒熱氣氛。不論原因為何，影片目前已經有超過750萬人次瀏覽。

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