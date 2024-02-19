女友疑拒墮胎　遭惡男扯落泳池施暴(有片)

綜合報道，社交媒體X日前流傳一段影片，標題寫著「這似乎發生在馬來西亞。他試圖淹死他懷孕的女朋友。難以置信！這不是謀殺未遂嗎？」影片顯示一對男女在公寓大樓游泳池附近發生口角，詎料男方突然雙手硬扯女子的長髮，將她拉進泳池，並試圖將對方的頭壓進水中，女方極力反抗幸終掙脫，女方將他推開並咆哮，雙方對峙，影片在此結束。

馬來西亞有一名男子懷疑因女友拒絕墮胎，竟然將對方拖入游泳池施暴，相關影片在網路上瘋傳。事件引發網民關注並呼籲當局採取行動。當地警方證實，事件發生在上周四(15日)，惟事件中女方拒絕落案，令警方束手無策。

女方拒絕落案 警方無法調查

報道引述知情人士指，當時朋友聽到外面有尖叫聲，走到露台便目睹眼前一幕，當朋友衝下去想要阻止那男人時，警衛終於出現，女孩透露她懷孕並告知男友自己不想墮胎，之後發生影片裡的暴力事件。不過，警衛出現時，女子則要求警衛不要插手事件。影片曝光後，引起網友的高度關注和憤怒，紛紛留言呼籲有關當局採取行動。

當地警方其後向媒體證實，事件發生於15日下午約3時在雙威鎮一座公寓，事件中的男女為外國籍夫婦，女方提出投訴後，卻拒絕落案並拒絕到醫院檢查，因此，警方無法進行進一步調查。