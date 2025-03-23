女友2度懷雙胞胎又流產又猝死　英男喪四孩子後驚揭是騙局

英國一名男子在網上結織一名女子，初識時對方稱遭家暴前男友搞大肚懷有孖胎，但該男子並不介意，稱將視如己出。及後女方稱孖胎一流產一猝死，該男子相信，到兩人發展成有親密關係的情侶時，那名女子又說再懷雙胞胎，但及後稱胎兒流產。那名男子遂強逼與她一起檢查，才驚揭女友根本從未懷孕，報稱的工作也是虛構。據悉，兩人認識13個月以來都是遠距離戀愛只有間中見面，故男方一直受騙。這名謊話連篇的女子承認發放虛假訊息造成傷害等10項罪名，日前被判監6個月。

報道指，受騙男子在網上認識了23歲的Libby Vernon，後者稱與人合作經營護理事業，透過按揭自置住屋，檢察官指這些都是假的。當她第一次稱懷孖胎時，其中一名嬰兒死了，因她罕有地擁有「兩個子宮」。另一名女嬰則健康出生。在2023年12月，Vernon向男友發布一張嬰兒被白布包著的照片。在視像通話中，男方只看見白布無看見嬰兒樣子，並聽到Vernon叫女嬰做「Athena」。但其後她卻向男友發出驚慌的短訊，指女嬰停止呼吸，送院後死於嬰兒猝死症。Vernon甚至偽造死亡證並拍照發送給男友。 檢方指，「Athena從不存在，Vernon從未懷孕。女嬰從未出生，沒有死於嬰兒猝死症。」

假扮大肚｜男方：像去失了四名孩子 到了2024年初，兩人有親密關係後，Vernon再次說自己懷孕，並於2月告知是雙胞胎，兩人還為孩子改名，其中一名以受騙男友的祖父命名。其後女子帶著超聲波照片到訪男方住所，以及舉行派對向其親友揭曉胎兒性別，那是一對男嬰。每當兩人發生性關係時，Vernon以肚子有妊娠紋和出疹為由拒絕脫掉上衣。Vernon數度向男友說作小產，例如發送血塊照片等。最後男方叫她去醫院，兩人在那裡匯合。照超聲波時女方數度推托，最後在男方走入病房強逼要她照後才發現她裝「假肚」。

在庭上，男方說他真的以為將會成為女嬰的父親，以及有一對雙胞胎兒子。他們還訂製了印有兒子名字的小被，Vernon還說會為他組成「父親夢幻隊」，包括製造足球波衫印上他們名字，分別是Tommy、Ollie和Athena。談及那些孩子時，那名男子說：「我知道他們從不是真的，但他們對我來說是真的，我感覺像失去了他們。」