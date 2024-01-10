女司機駕車去油站 竟連人帶車衝落河 幸得勇男跳河相救(有片)

馬來西亞一名37歲女子，駕著國產車載朋友前往購物時，欲去油站入油，未料座駕突然跣軚，兩女連人帶車衝落路邊的大水溝中。正當二人連同座駕被湍急的河水沖走之際，一名58歲華裔男子奮不顧物，跳河相救，成功把兩女救起，座駕則迅速被沖走。

事發在本周日(7日)，育有4名子女、37歲單親婦人札列哈，駕著母親的國產車Myvi，載著43歲友人羅斯納妮前往購物，汽車駛至新山盛港路時，突然墮河。札列哈稱她本來想去附近一個油站，「當快到油站時，我們的車跣軚了，我來不及煞車就掉進水溝裡，然後被強勁的水流捲走」，當時座駕已被衝至四輪朝天，「我試圖打開車門，但失敗了，汽車再次轉向，我踢了前座乘客座位的門，感謝上天，車門打開了」。