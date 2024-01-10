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國際
2024-01-10 11:00:00

女司機駕車去油站 竟連人帶車衝落河 幸得勇男跳河相救(有片)

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周男跨越欄杆跳河救人。(互聯網)

周男跨越欄杆跳河救人。(互聯網)

馬來西亞一名37歲女子，駕著國產車載朋友前往購物時，欲去油站入油，未料座駕突然跣軚，兩女連人帶車衝落路邊的大水溝中。正當二人連同座駕被湍急的河水沖走之際，一名58歲華裔男子奮不顧物，跳河相救，成功把兩女救起，座駕則迅速被沖走。

事發在本周日(7日)，育有4名子女、37歲單親婦人札列哈，駕著母親的國產車Myvi，載著43歲友人羅斯納妮前往購物，汽車駛至新山盛港路時，突然墮河。札列哈稱她本來想去附近一個油站，「當快到油站時，我們的車跣軚了，我來不及煞車就掉進水溝裡，然後被強勁的水流捲走」，當時座駕已被衝至四輪朝天，「我試圖打開車門，但失敗了，汽車再次轉向，我踢了前座乘客座位的門，感謝上天，車門打開了」。

救人英雄周任中 救人英雄周任中 女事主

好人好事｜若非對方相救「我和朋友可能已不在了」

兩女下車後，札列哈抓住附近一條鐵管，羅斯納妮則抓住車尾。片段可見，汽車不斷被河水推前，58歲華裔男子周任中見狀隨即跳河救人，把羅斯納妮拉到岸邊。最終兩女雙雙獲救，僅身體撞瘀，並無大礙。

札列哈事後表示，「若周先生沒有出現，我和朋友可能已不在了，我難以回報他的恩情，只能祈禱他身體健康」。被讚為英雄的、任職承包商的周任中則說︰「我當時沒想那麼多就跳下去，因為眼見她們快被水沖走」，他慶幸自己擅長游水且體能良好，才能幫到兩女。

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