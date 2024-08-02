女單車手臨衝線慘遭巨型喇叭砸死　意外畫面曝光(有片)

巴西日前舉行單車賽，一名女單車選手臨近終點，最後衝刺期間，意外遭對手撞到而撞上路旁的音響車，隨即被倒下來的巨型喇叭砸中，送院搶救後重傷不治。
綜合報道，比賽於上周日(7月28日)在巴伊亞州(Bahia)巴亞諾波利斯市(Baianópolis)舉行，事發前比賽進入最後階段，多名選手陸續衝向終點線，37歲的女單車選手Jaiane Oliveira亦趕緊衝線。詎料靠近終點線前，突偏離賽道撞上路旁的音響車倒地，車上的巨型喇叭亦接著倒下，砸中Jaiane並波及另一名女選手。Jaiane當場昏迷，由現場人士幫忙救出送院，惜經搶救後，因嚴重腦損傷宣告不治。至於事件中受波及的女選手雖然倒地，但能立即起身，推著單車離開，事後送院治療後並無大礙。
疑與另一名單車手擦撞導致意外
巴西單車協會事後發表聲明哀悼：「我們懷著極其遺憾心情，通知各位奧莉薇拉去世的消息。我們祈求天父安慰他的家人、朋友，還有她的孩子。」報道指，事發時Jaiane疑似與另一名單車手擦撞，導致她撞向音響車而喪命，詳細事故原因，仍有待當地警方釐清。Jaiane她熱愛單車賽，也經常參賽，在當地是薄有名氣的單車手，她離世留下丈夫及2名孩子，消息亦震驚不少她的Fans。