女單車手臨衝線慘遭巨型喇叭砸死　意外畫面曝光(有片)

巴西日前舉行單車賽，一名女單車選手臨近終點，最後衝刺期間，意外遭對手撞到而撞上路旁的音響車，隨即被倒下來的巨型喇叭砸中，送院搶救後重傷不治。

綜合報道，比賽於上周日(7月28日)在巴伊亞州(Bahia)巴亞諾波利斯市(Baianópolis)舉行，事發前比賽進入最後階段，多名選手陸續衝向終點線，37歲的女單車選手Jaiane Oliveira亦趕緊衝線。詎料靠近終點線前，突偏離賽道撞上路旁的音響車倒地，車上的巨型喇叭亦接著倒下，砸中Jaiane並波及另一名女選手。Jaiane當場昏迷，由現場人士幫忙救出送院，惜經搶救後，因嚴重腦損傷宣告不治。至於事件中受波及的女選手雖然倒地，但能立即起身，推著單車離開，事後送院治療後並無大礙。