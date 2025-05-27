女大生健身途中軟癱倒地　疑缺一物有醫生在場都救唔返(有片)

巴西日前發生一宗不幸死亡事件，一名女大學生如常前往健身室運動，卻在中途突然昏倒，最令人感慨的是，據指當時有一名醫生在場，第一時間衝過去搶救，並著人找來心臟除顫器(AED)協助，詎料整間健身室竟然沒有設置這種急救設備，女子最終被宣布不治。

綜合報道，事發於20日晚，就讀當地聯邦大學（UFRJ）的22歲女大學生Dayane de Jesus，如常到巴西里約熱內盧的一間健身室運動。健身室的CCTV畫面顯示，Dayane正在玩手機隨之坐在健身設施上，但突然全身癱軟，向後倒在地上，在場所有人都被嚇一跳，在場2名男子隨即上前協助，其中一名後來被證實為醫生，他們大聲呼喊找出AED，惟眾人在健身室找了一遍卻一無所獲。