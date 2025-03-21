女大生甜美笑容被捕照意外爆紅　現身講述超速案情(有片)

美國喬治亞大學(University of Georgia)一名20歲女大學生，早前因為超速駕駛被警方拘捕，在警局拍攝疑犯大頭照(Mugshot)時，對鏡頭露出燦爛笑容，這張照片意外在社交網路爆紅，許多網友紛紛替她求情，更稱願意替她交罰款等。這名女大學生早前現身接受訪問，講述案發經過。

綜合報道，20歲女大學生Lily Stewart親身接受媒體訪問講述經過，她說，當日自己先於一條限速55英里的鄉間道路上開車超速，開到了75英里，因此被警方攔下，開了張罰單。Lily說，警員很友善，自己對於超速而吃罰單也覺得理所應當，她收下罰單就結束事件，詎料，她再開車時卻又不知不覺地超速，她估計可能是因為鄉間小路空無一人，「兩邊都有牛在吃草」，因此自己不自覺地開太快。不過，未幾又被警方截停，這次警方直接把她帶回警局，因此拍下那張爆紅的大頭相。Lily解釋，當日本來是要開車去參加一位朋友的生日派對，所以打扮都很用心，或者可解釋為何照片裡面的她看來與警局的氣氛完全不搭的原因。對於意外爆紅，Lily直言：「很搞笑」，她未有將被捕事件放在心，就是繼續過日子，沒想到會因此成為網路紅人。她更透露，收到數十名男士私訊，當中有老有嫩。