女大生甜美笑容被捕照意外爆紅　現身講述超速案情(有片)

美國喬治亞大學(University of Georgia)一名20歲女大學生，早前因為超速駕駛被警方拘捕，在警局拍攝疑犯大頭照(Mugshot)時，對鏡頭露出燦爛笑容，這張照片意外在社交網路爆紅，許多網友紛紛替她求情，更稱願意替她交罰款等。這名女大學生早前現身接受訪問，講述案發經過。
綜合報道，20歲女大學生Lily Stewart親身接受媒體訪問講述經過，她說，當日自己先於一條限速55英里的鄉間道路上開車超速，開到了75英里，因此被警方攔下，開了張罰單。Lily說，警員很友善，自己對於超速而吃罰單也覺得理所應當，她收下罰單就結束事件，詎料，她再開車時卻又不知不覺地超速，她估計可能是因為鄉間小路空無一人，「兩邊都有牛在吃草」，因此自己不自覺地開太快。不過，未幾又被警方截停，這次警方直接把她帶回警局，因此拍下那張爆紅的大頭相。Lily解釋，當日本來是要開車去參加一位朋友的生日派對，所以打扮都很用心，或者可解釋為何照片裡面的她看來與警局的氣氛完全不搭的原因。對於意外爆紅，Lily直言：「很搞笑」，她未有將被捕事件放在心，就是繼續過日子，沒想到會因此成為網路紅人。她更透露，收到數十名男士私訊，當中有老有嫩。
事主透露事後收到數十名男士私訊有老有嫩
Lily的大頭相，令大批網民爆出不少瘋狂的留言：「無論她做甚麼，我都相信她是無辜的」、「他們(警方)把美國小姐關起來了！」更有不少網民表示願意替她交罰款，希望警方對她網開一面，亦有不少人留言嘲笑她相片中有久肅穆的態度：「她看起來急著想去上廁所」、「這個笑容就像是，『你好，我爸是律師』」、「她超速肯定是為了去Lululemon搶購瑜伽褲」。不過，Lily表示不介意，更指比起網民稱讚美貌的評論，更喜歡看那些嘲諷自己的評論。報道指，警方最後未有對Lily追加起訴，但是她必須因超速違規而進行社區服務，並參加駕駛改進課程。
Lily Stewart — the University of Georgia student whose mug shot went viral — says she's got dozens of guys in her DMs, ranging from corny young dudes to old creeps 😱😳 https://t.co/fYZl43zmfR pic.twitter.com/fVCqVMATXg— TMZ (@TMZ) March 19, 2025