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國際
2024-10-18 15:13:00

女太空人穿Prada　可承受月球南極低溫準備2026年登月(有片)

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女太空人穿Prada　可承受月球南極低溫準備2026年登月(有片)

女太空人穿Prada　可承受月球南極低溫準備2026年登月(有片)

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意大利品牌Prada美國私人太空開發商「Axiom Space」攜手研發女性太空衣，可以承受月球南極的低溫，讓太空人進行長達8小時的太空漫步。據NASA目前規劃，2026年登月任務將會有女太空人參與其中，因此Prada設計的這款太空裝將成為第一個登上月球的女性的穿著。

綜合報道，NASA計畫2026年，展開阿提米斯3(Artemis III)任務，太空人所穿著的服裝周三(16)在米蘭正式亮相。由PradaAxiom Space打造的太空裝以反射熱量的白色為底色，軀幹版型較短，肘部和膝蓋有灰色布料，前臂和腰部加上紅色線條，整套太空衣可見有「AX標誌，沒有特意放上Prada品牌logo，但是紅色線條的設計元素被認為是向Prada的子品牌Linea Rossa致敬。

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太空衣可見有「AX」標誌，沒有特意放上Prada品牌logo，但是紅色線條的設計元素被認為是向Prada的子品牌Linea Rossa致敬。(X) 太空衣可見有「AX」標誌，沒有特意放上Prada品牌logo，但是紅色線條的設計元素被認為是向Prada的子品牌Linea Rossa致敬。(X)

太空衣可供太空人執行長達8小時月球漫步

新款太空衣將能提供太空人更大的舒適感，保護他們免受輻射與月球灰塵等外部物質侵害，並提供足夠的動力和氧氣，能夠承受月球南極極端溫度，並能在永久陰影區，承受至少2小時的最低溫度，可供太空人執行長達8小時的月球漫步任務。靴子設計同樣講究，不僅保暖性要夠好，還要堅固到能應付月球地形，這款女性太空衣已開始在水下模擬月球環境的測試。

Axiom Space行政總裁Matt Ondler表示，這套太空裝融合了工程、科學和藝術，是一次突破性的合作。Prada行銷經理、也是品牌創始人兒子Lorenzo Bertelli表示：「我們正處於一個新時代的開始，我認為我們在這個領域有巨大的機會」。

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