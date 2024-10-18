女太空人穿Prada　可承受月球南極低溫準備2026年登月(有片)

意大利品牌Prada與美國私人太空開發商「Axiom Space」攜手研發女性太空衣，可以承受月球南極的低溫，讓太空人進行長達8小時的太空漫步。據NASA目前規劃，2026年登月任務將會有女太空人參與其中，因此Prada設計的這款太空裝將成為第一個登上月球的女性的穿著。

綜合報道，NASA計畫2026年，展開阿提米斯3號(Artemis III)任務，太空人所穿著的服裝周三(16日)在米蘭正式亮相。由Prada和Axiom Space打造的太空裝以反射熱量的白色為底色，軀幹版型較短，肘部和膝蓋有灰色布料，前臂和腰部加上紅色線條，整套太空衣可見有「AX」標誌，沒有特意放上Prada品牌logo，但是紅色線條的設計元素被認為是向Prada的子品牌Linea Rossa致敬。