女太空人穿Prada　可承受月球南極低溫準備2026年登月(有片)

意大利品牌Prada與美國私人太空開發商「Axiom Space」攜手研發女性太空衣，可以承受月球南極的低溫，讓太空人進行長達8小時的太空漫步。據NASA目前規劃，2026年登月任務將會有女太空人參與其中，因此Prada設計的這款太空裝將成為第一個登上月球的女性的穿著。
綜合報道，NASA計畫2026年，展開阿提米斯3號(Artemis III)任務，太空人所穿著的服裝周三(16日)在米蘭正式亮相。由Prada和Axiom Space打造的太空裝以反射熱量的白色為底色，軀幹版型較短，肘部和膝蓋有灰色布料，前臂和腰部加上紅色線條，整套太空衣可見有「AX」標誌，沒有特意放上Prada品牌logo，但是紅色線條的設計元素被認為是向Prada的子品牌Linea Rossa致敬。
太空衣可供太空人執行長達8小時月球漫步
新款太空衣將能提供太空人更大的舒適感，保護他們免受輻射與月球灰塵等外部物質侵害，並提供足夠的動力和氧氣，能夠承受月球南極極端溫度，並能在永久陰影區，承受至少2小時的最低溫度，可供太空人執行長達8小時的月球漫步任務。靴子設計同樣講究，不僅保暖性要夠好，還要堅固到能應付月球地形，這款女性太空衣已開始在水下模擬月球環境的測試。
Axiom Space行政總裁Matt Ondler表示，這套太空裝融合了工程、科學和藝術，是一次突破性的合作。Prada行銷經理、也是品牌創始人兒子Lorenzo Bertelli表示：「我們正處於一個新時代的開始，我認為我們在這個領域有巨大的機會」。
Prada and Axiom Space present the groundbreaking partnership between a leading commercial space company and the Italian fashion house to produce the new Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) spacesuit for NASA’s Artemis III lunar mission, the first crewed Moon landing since… pic.twitter.com/AWN3ZWPjFJ— PRADA (@Prada) October 17, 2024