女子不離不棄照顧癱夫6年 丈夫康復後即另娶他人 女子咁回應網民譁然

馬來西亞一名女子6年來不離不棄的照顧因車禍受重傷，導致不良於行及須臥床的丈夫，但丈夫養傷過後，竟即另娶另一女子為妻。女事主日前發文祝福前夫，令網民又同情又替她不值但又佩服。

女事主是馬來裔的努魯莎茲瓦妮，她與丈夫於2016年結婚，夫婦在之後兩年過著遠距離的婚姻生活；2019年8月，丈夫因交通意外重傷，導致頭部受傷、胸骨及肋骨骨折，須臥床休養。

努魯莎茲瓦妮在過去6年來悉心照顧丈夫，包括以鼻喉向他餵牛奶、在護士協助下替他換尿片及洗澡等，並每天替他做復健運動，而只要丈夫一咳嗽她便擔心不已，她還要去買丈夫及孩子所有的必須品，猶幸家人也會來幫忙。