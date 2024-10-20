女子不離不棄照顧癱夫6年 丈夫康復後即另娶他人 女子咁回應網民譁然

馬來西亞一名女子6年來不離不棄的照顧因車禍受重傷，導致不良於行及須臥床的丈夫，但丈夫養傷過後，竟即另娶另一女子為妻。女事主日前發文祝福前夫，令網民又同情又替她不值但又佩服。
女事主是馬來裔的努魯莎茲瓦妮，她與丈夫於2016年結婚，夫婦在之後兩年過著遠距離的婚姻生活；2019年8月，丈夫因交通意外重傷，導致頭部受傷、胸骨及肋骨骨折，須臥床休養。
努魯莎茲瓦妮在過去6年來悉心照顧丈夫，包括以鼻喉向他餵牛奶、在護士協助下替他換尿片及洗澡等，並每天替他做復健運動，而只要丈夫一咳嗽她便擔心不已，她還要去買丈夫及孩子所有的必須品，猶幸家人也會來幫忙。
叮囑新娘子「請像我曾經那般的好好照顧他」
據報這些生活點滴，努魯莎茲瓦妮一直也有在Facebook分享。但她近日的貼文卻教網民大吃一驚，稱已經跟丈夫離婚。她在貼文中恭喜前夫「希望你為心中所選感到幸福」，又叮囑新娘子「請像我曾經那般的好好照顧他。我與他已經結束，現在輪到你接棒」，並上傳了丈夫跟新娘子的合照。
指丈夫亦有履行他的責任「上天讓我們緣盡於此」
未料這祝福貼文令網民譁然，不少人批評她前夫忘恩負義，令努魯莎茲瓦妮急急刪除祝福貼文以及前夫跟新娘子的合照。努魯莎茲瓦妮並向網民表示「需要時間冷靜」，並強調前夫「已經她好履行了他的責任，我也為家庭盡力做到最好」，「緣分、財富和生死都是上天掌管，而上天讓我們緣盡於此……這是我們倆的考驗，請大家不要韃伐，每件事的發生都有其意義」。