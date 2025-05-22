女子低頭狂滑透明手機爆紅　本尊解釋：戒手機成癮(有片)

近日美國網上瘋傳一段影片，顯示一名女子排隊時，低頭滑著「透明手機」，影片吸引400萬人按讚，還有網民開玩笑表示：「她正在執行來自未來的任務」。影片中女事主事後現身解釋：「它是一塊形狀像iPhone的透明亞加力膠」，目的是為了戒除手機成癮問題。

綜合報道，網上影片顯示，一名女子在排隊等待點餐，她和其他人一樣低頭滑手機，但仔細一看，她手上拿著的竟是一塊透明的長方體，大小與iPhone差不多，影片吸引逾5,000萬次觀看。許多網民笑言：「她正在執行來自未來的任務」、「她是時空旅行者嗎」、「這台手機不見絕對會是一場惡夢，太難找回來了」。