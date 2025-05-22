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國際
2025-05-22 15:00:00

女子低頭狂滑透明手機爆紅　本尊解釋：戒手機成癮(有片)

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女子低頭狂滑透明手機爆紅，本尊解釋：戒手機成癮。(X)

女子低頭狂滑透明手機爆紅，本尊解釋：戒手機成癮。(X)

近日美國網上瘋傳一段影片，顯示一名女子排隊時，低頭滑著「透明手機」，影片吸引400萬人按讚，還有網民開玩笑表示：「她正在執行來自未來的任務」。影片中女事主事後現身解釋：「它是一塊形狀像iPhone的透明亞加力膠」，目的是為了戒除手機成癮問題。

綜合報道，網上影片顯示，一名女子在排隊等待點餐，她和其他人一樣低頭滑手機，但仔細一看，她手上拿著的竟是一塊透明的長方體，大小與iPhone差不多，影片吸引逾5,000萬次觀看。許多網民笑言：「她正在執行來自未來的任務」、「她是時空旅行者嗎」、「這台手機不見絕對會是一場惡夢，太難找回來了」。

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「methaphone」是一塊外型酷似iPhone的透明亞加力膠。(X) 女事主：我有少用真手機嗎？(X)

女事主：我有少用真手機嗎？

片中女子事後透過TikTok帳號「askcatgpt」發片解釋，她手上拿的其實是朋友發明的「methaphone」，是一塊外型酷似iPhone的透明亞加力膠，目的是為了測試人們是否能靠「假手機」來戒除人們對手機成癮的慾望。她又說，這款「methaphone」已經售罄，自己實際使用「methaphone」一週後，她表示「我有比較少用()手機嗎？可能沒有。你們覺得一塊亞加力膠真的可以幫助我們重新接觸人類，還是只是一個奇怪的派對把戲？」相關話題，亦引起網民討論：「其實沒有人沉迷於拿著手機，他們是對應用程式上癮」、「把手機放在家裡就好了」、「真希望能進入玻璃手機時代」。

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