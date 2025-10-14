女子住拉斯維加斯酒店 拔掉迷你酒吧插頭幫手機充電 竟額外被收逾1700元嬲爆

住酒店時，應多加注意哪些事項會額外收費，慎防「魔鬼細節」。巴哈馬一名女子在TikTok分享，表示她近日入住美國拉斯維加斯一間高級酒店時，擅自拔掉房內迷你酒吧的插頭，幫兒子的手機充電，沒想到退房時被加收224美元(約1,741港元)費用，搞到一肚氣……

巴特勒(Sharina Butler)在片中似乎怒氣未消。她說，今年8月與家人前往拉斯維加斯度假，入住拉斯維加斯大道的「Paris Hotel Las Vegas」酒店，未料因為幫兒子的手機充電，收到一筆額外帳單。當日，她拔掉房內迷你酒吧的插頭，完全沒注意到托盤旁邊一張小卡上寫著，若拔掉插頭充電，每晚會收取56美元(約435港元)費用，結果4天後退房，酒店職員才告知這樣充電要額外收費。