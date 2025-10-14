女子住拉斯維加斯酒店 拔掉迷你酒吧插頭幫手機充電 竟額外被收逾1700元嬲爆

住酒店時，應多加注意哪些事項會額外收費，慎防「魔鬼細節」。巴哈馬一名女子在TikTok分享，表示她近日入住美國拉斯維加斯一間高級酒店時，擅自拔掉房內迷你酒吧的插頭，幫兒子的手機充電，沒想到退房時被加收224美元(約1,741港元)費用，搞到一肚氣……
巴特勒(Sharina Butler)在片中似乎怒氣未消。她說，今年8月與家人前往拉斯維加斯度假，入住拉斯維加斯大道的「Paris Hotel Las Vegas」酒店，未料因為幫兒子的手機充電，收到一筆額外帳單。當日，她拔掉房內迷你酒吧的插頭，完全沒注意到托盤旁邊一張小卡上寫著，若拔掉插頭充電，每晚會收取56美元(約435港元)費用，結果4天後退房，酒店職員才告知這樣充電要額外收費。
女事主憤怒：卡上面的字那麼小，誰會去看
巴特勒氣沖沖地說：「托盤上的字那麼小，我又沒打算碰那些東西，誰會去看啊。」她當日對職員這樣說，職員便出示一張字體較大的卡給她看，上面寫著：「請避免拔掉托盤的插頭，如果拔掉插頭，會收取50美元連稅。」但插頭旁邊就沒有這些警告字句。
事主拒絕付費 網民叫好
巴特勒表示，她認為酒店的做法不合理，拒絕支付這筆充電費，因為「完全不值得這個價錢」。她分享這次住酒店的不快經歷，引來網民關注，不少網民留言支持巴特勒拒付費，有人批評，現今愈來愈多酒店巧立名目亂收費。
網民：拉斯維加斯的旅遊業已死
也有網民分享同類經歷，稱她入住同一間酒店，因為想用桌子工作，便要求職員幫忙把桌上托盤的物品移走，職員竟說要收取50美元(約388港元)，結果她氣得坐在地上工作，不用桌子。有網民直呼：「拉斯維加斯的旅遊業已死，所以酒店要想盡辦法收錢。」有人揶揄：「這又是趕客之道。」有網民說：「這是我不去拉斯維加斯的原因。」