女子傳訊息戲謔「活著到家了嗎？」　母親竟猝死家門口

美國一名女子在母親開車回家後，開玩笑傳訊息問「活著到家了嗎？」，豈料竟一語成讖。（示意圖/pixabay）

美國一名女子在母親開車返家後，傳訊息問她「妳活著回家了嗎？」豈料幾個小時後，未婚夫外出遛狗，才驚覺母親早已在她家門口心臟驟停過世，令她感到遺憾。

母親決定暴風雪夜從女兒家開車回家

根據美國雜誌《People》報道，美國一女子Maureen Branigan於4年前失去母親，近日她在個人TikTok分享和母親過世那一夜的情形。2021年1月31日，Maureen和母親整天都待在一起，當夜幕降臨時，暴風雪也即將到來，母親最終決定從Maureen家開車回到位於3個街區外的家中。

母親出門一段時間後後，Maureen便以開玩笑的語氣傳訊息問母親，「妳活著到家了嗎？哈哈！」雖然遲遲沒有得到母親的回覆，但母親經常回到家後就上床睡覺，隔天早上再打電話回復，所以Maureen並沒有多想。

晚間，Maureen的未婚夫出門遛狗時，驚訝發現她母親的汽車仍停在家門外，且旁邊還有一輛救護車，嚇得立刻通知Maureen，Maureen也急忙打電話叫父親趕來，當眾人抵達醫院後，Maureen的母親便被宣告因心臟驟停而死亡，享年52歲。