女子嗅出丈夫患柏金遜 助研製出首款嗅覺測試劑

英國一名女子擁有超級靈敏嗅覺，在丈夫診斷患上柏金遜症的12年前，她已嗅出丈夫患上該病。她的「天賦」現在還助化學家研製出憑著味道驗出柏金遜症的首款嗅覺測試劑。

皮脂發出「柏金遜味」

報道指，72歲的Joy Milne可以單憑嗅聞陌生人穿過的T恤，就可以知道他們是否患了柏金遜。她不是嗅聞出汗最多的腋下部位而「診症」，而是人們的頸背和背部肩胛骨之間，這是因為透過皮膚毛孔滲出的皮脂含有10種與柏金遜有關的化合物。科學家進一步研究後辨別出500種這類化合物，包括脂肪酸「三酸甘油酯」和「二酸甘油酯」，並研發出首款與它們有關的測試劑，價錢低於20英鎊(約180港元)，將於兩年內於大曼徹斯特試推。