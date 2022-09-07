女子嗅出丈夫患柏金遜 助研製出首款基於氣味檢測劑

英國一名女子擁有超級靈敏嗅覺，在丈夫診斷患上柏金遜症的12年前，她已嗅出丈夫患上該病。她的「天賦」現在還助化學家研製出首款基於氣味的柏金遜檢測劑。
皮脂發出「柏金遜味」
報道指，72歲的Joy Milne可以單憑嗅聞陌生人穿過的T恤，就可以知道他們是否患了柏金遜。她不是嗅聞出汗最多的腋下部位而「診症」，而是人們的頸背和背部肩胛骨之間，這是因為透過皮膚毛孔滲出的皮脂含有10種與柏金遜有關的化合物。科學家進一步研究後辨別出500種這類化合物，包括脂肪酸「三酸甘油酯」和「二酸甘油酯」，並研發出首款與它們有關的測試劑，價錢低於20英鎊(約180港元)，將於兩年內於大曼徹斯特試推。
3分鐘可驗出是否患柏金遜
研究員稱，在頸背取拭子樣本3分鐘便可測出是否患有柏金遜症。及早發現患上柏金遜，或有助保存患者的腦細胞功能、減少顫抖和拖慢惡化。領導研究的的曼徹斯特大學教授Perdita Barran稱，「如果沒有Joy，我想並不會研發出這款測試劑，不但只因為她擁有靈敏嗅覺，還因為她堅持想靠這能力幫助其他人。」
遺傳嗅覺過敏症
Barran承認初時也有懷疑Milne嗅出丈夫患柏金遜之說，但她之後證明了這項神奇能力。已有2,000人試用了新研發的測試劑，希望將來普通科醫生也可以對懷疑患者使用，盡快讓他們看專科醫生。Milne來自蘇格蘭，在丈夫31歲時已嗅出他發出「麝香」味道，之後與丈夫參加柏金遜患者的支援小組，也聞到其他人有這種味。她的丈夫最後於2015年病逝。本身是護士的Milne其後協助科學家辨別出皮脂是柏金遜氣味的主要來源。她遺傳了嗅覺過敏症，令她對氣味高度敏感，說於丈夫去逝前答應他，會協助研發出柏金遜測試劑