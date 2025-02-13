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國際
2025-02-13 23:27:08

女子坐廉航帶水樽上機 竟被罰近500元！小心「魔鬼細節」

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女事主Ruby因帶水樽而被徵收了60歐元行李附加費。圖為Ryanair的「行刑架」。(互聯網)

女事主Ruby因帶水樽而被徵收了60歐元行李附加費。圖為Ryanair的「行刑架」。(互聯網)

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一名外國女子在愛爾蘭都柏林，乘坐廉航Ryanair客機飛往倫敦史坦斯特機場，上機時因帶著一個750ml的水樽，而被加收近500元行李費！航空公司的做法究竟有沒有問題？

英媒報道，女事主Ruby當日帶著背包及一個水樽，登機前把背包放入「行刑架」，順利通過尺寸檢查，但航空公司職員要她把水樽放入背包再量度一次。背包塞了水樽之後，就變得太大了，無法放進「行刑架」內。

職員見狀，指Ruby的背包「太大」，需額外付費。Ruby不明為何不能用手拿著水樽登機，並跟職員說，之前飛來都柏林時，也是這樣拿著，也沒有向她收取行李費。然而職員堅持她必須加錢，她無奈之下付了60歐元(約485港元)費用。她感到「震驚又疑惑」，心有不甘下向傳媒投訴。

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女事主Ruby因帶水樽而被徵收了60歐元行李附加費。(互聯網)

女事主Ruby因帶水樽而被徵收了60歐元行李附加費。(互聯網)

只可攜帶「一件」小型物品是關鍵

說Ruby衰在「魔鬼細節」也有點不準確，應怪她自己沒有留心細節。

英媒指出，其實航空公司是有權「揸正來做」徵收這額外費用，原因是Ruby買的是只包括「一件小型隨身物品」的機票，尺寸是42cm X 20cm X 30cm，可以是「手提包、筆記型電腦包或背包」，大小必須可以放在前方椅背下的空間。條款亦寫明，每個登機閘口都有「行刑架」，一旦發現手提袋大小超標，將徵收額外費用。

水樽不放入背包 有機會被視作「額外物品」

由於條款訂明是「一件小物品」，故Ruby的750ml水樽，很可能會被視為「額外物品」，若放入背包後令背包尺寸超標，有權向乘客收取額外行李費。

若Ruby想避免被「揸正來做」的危機，可購買包括一件手提行李 ＋ 一件手提物品的機票，行李為55cm X 40cm X20cm，可放在頭頂行李架上，另可帶一件如上述般可塞入前方椅子下的小型物品。

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