女子坐廉航帶水樽上機 竟被罰近500元！小心「魔鬼細節」

女事主Ruby因帶水樽而被徵收了60歐元行李附加費。圖為Ryanair的「行刑架」。(互聯網)

一名外國女子在愛爾蘭都柏林，乘坐廉航Ryanair客機飛往倫敦史坦斯特機場，上機時因帶著一個750ml的水樽，而被加收近500元行李費！航空公司的做法究竟有沒有問題？

英媒報道，女事主Ruby當日帶著背包及一個水樽，登機前把背包放入「行刑架」，順利通過尺寸檢查，但航空公司職員要她把水樽放入背包再量度一次。背包塞了水樽之後，就變得太大了，無法放進「行刑架」內。

職員見狀，指Ruby的背包「太大」，需額外付費。Ruby不明為何不能用手拿著水樽登機，並跟職員說，之前飛來都柏林時，也是這樣拿著，也沒有向她收取行李費。然而職員堅持她必須加錢，她無奈之下付了60歐元(約485港元)費用。她感到「震驚又疑惑」，心有不甘下向傳媒投訴。