女子坐矮牆遭男同事熱情擁抱　打筋斗跌落3層樓慘死(有片)

印度孟買發生一宗墮樓慘劇，一名女清潔工趁休息時間，坐在3樓走廊護欄的矮牆上和同事聊天，詎料一名男同事突然給她一個熱情的擁抱，結果樂極生悲，導致對方失去平衡墮樓慘死，該名男同事亦險跟著墮樓，幸半身還在矮牆內未有受傷。
綜合報道，意外發生在上周二(16日)下午約2時，地點在位於孟買Dombivali的環球大廈，當時，女清潔工Nagina Devi Manjiram趁著休息時間和同事聊天，期間隨意坐在走廊護欄的矮牆上，下一秒，一名男同事突然上前擁抱她，惟疑似用力過猛，導致Nagina失去重心往後倒下，翻了個身墜樓慘死。
涉事男子亦半身翻出矮牆險墮樓
網上流傳畫面顯示，身穿藍色上衣的Nagina從室內走出來後，撐起身子坐在矮牆上，正與朋友言談甚歡，詎料一名男子突然上前左手抱著她的頸部，隨即令Nagina失去平衡整個人向後仰，從天井頭下腳上的墮樓，至於那名男子也失去重心，半身翻出矮牆，但及時穩住身體才沒有跟著墮樓，他返回走廊，隨即與另一名工友跑下樓梯去查看Nagina。報道指，警方正調查事件。
In a tragic incident in Dombivli, Nagina Devi Manjiram, a cleaner, fell from the third floor of the Globe State building in Vikas Naka area, Dombivli East Kalyan Sheel Road, resulting in her death. The incident, captured on CCTV footage, occurred while Nagina Devi was joking and… pic.twitter.com/XeUtpGFEAv— Mid Day (@mid_day) July 17, 2024