女子坐矮牆遭男同事熱情擁抱　打筋斗跌落3層樓慘死(有片)

印度孟買發生一宗墮樓慘劇，一名女清潔工趁休息時間，坐在3樓走廊護欄的矮牆上和同事聊天，詎料一名男同事突然給她一個熱情的擁抱，結果樂極生悲，導致對方失去平衡墮樓慘死，該名男同事亦險跟著墮樓，幸半身還在矮牆內未有受傷。

綜合報道，意外發生在上周二(16日)下午約2時，地點在位於孟買Dombivali的環球大廈，當時，女清潔工Nagina Devi Manjiram趁著休息時間和同事聊天，期間隨意坐在走廊護欄的矮牆上，下一秒，一名男同事突然上前擁抱她，惟疑似用力過猛，導致Nagina失去重心往後倒下，翻了個身墜樓慘死。