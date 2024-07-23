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國際
2024-07-23 12:43:00

女子坐矮牆遭男同事熱情擁抱　打筋斗跌落3層樓慘死(有片)

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女子坐矮牆遭男同事熱情擁抱，打筋斗跌落3層樓慘死。(X)

女子坐矮牆遭男同事熱情擁抱，打筋斗跌落3層樓慘死。(X)

印度孟買發生一宗墮樓慘劇，一名女清潔工趁休息時間，坐在3樓走廊護欄的矮牆上和同事聊天，詎料一名男同事突然給她一個熱情的擁抱，結果樂極生悲，導致對方失去平衡墮樓慘死，該名男同事亦險跟著墮樓，幸半身還在矮牆內未有受傷。

綜合報道，意外發生在上周二(16)下午約2時，地點在位於孟買Dombivali的環球大廈，當時，女清潔工Nagina Devi Manjiram趁著休息時間和同事聊天，期間隨意坐在走廊護欄的矮牆上，下一秒，一名男同事突然上前擁抱她，惟疑似用力過猛，導致Nagina失去重心往後倒下，翻了個身墜樓慘死。

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一名男同事突然上前擁抱她，惟疑似用力過猛，導致Nagina失去重心往後倒下。(X) 一名男同事突然上前擁抱她，惟疑似用力過猛，導致Nagina失去重心往後倒下。(X) 男子也失去重心，半身翻出矮牆，但及時穩住身體才沒有跟著墮樓。(X)

涉事男子亦半身翻出矮牆險墮樓

網上流傳畫面顯示，身穿藍色上衣的Nagina從室內走出來後，撐起身子坐在矮牆上，正與朋友言談甚歡，詎料一名男子突然上前左手抱著她的頸部，隨即令Nagina失去平衡整個人向後仰，從天井頭下腳上的墮樓，至於那名男子也失去重心，半身翻出矮牆，但及時穩住身體才沒有跟著墮樓，他返回走廊，隨即與另一名工友跑下樓梯去查看Nagina。報道指，警方正調查事件。