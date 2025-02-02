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國際
2025-02-02 16:46:14

女子家中物品和白貓離奇變綠 最終驚揭丈夫秘密

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女事主發現家中白貓及多種物品無端染上暗綠色。(互聯網)

女事主發現家中白貓及多種物品無端染上暗綠色。(互聯網)

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外國一名女子一天發現家中多種物品——包括其白色貓貓，離奇地染上綠色，最終發現原來丈夫有外遇。

女事主@mioraa在網上論壇Reddit發文，稱「我家中所有東西都逐漸變成綠色」，詢問廣大網民究竟是甚麼原因。

她起初以為神秘綠色是由霉菌造成，又疑惑難道是她所用的洗衣球導致甩色？但她很快便否定這些猜測。

她表示，最先是發現白貓的毛染上暗淡的綠色，後來在幾個月內陸續留意到床單、梳化、手機充電器及牆身局部位置，都出現這種不知從何而來的綠色，而不少「變綠」的位置是在睡房。

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女事主發現家中白貓及多種物品無端染上暗綠色。(互聯網) 女事主發現家中白貓及多種物品無端染上暗綠色。(互聯網) 女事主發現家中白貓及多種物品無端染上暗綠色。(互聯網) 女事主發現家中白貓及多種物品無端染上暗綠色。(互聯網) Old Navy的綠色牛仔褲。(互聯網) Old Navy的綠色牛仔褲。(互聯網) Old Navy的綠色牛仔褲。(互聯網) Old Navy的綠色牛仔褲。(互聯網)

Old Navy牛仔褲疑是元兇

經過多番研究及調查，女事主亦毫無頭緒，直至一位網民半開玩笑的表示，她家中的綠色有可能是由新的Old Navy牛仔褲造成，因為「它們會把一切東西都染色」。女事主起初不以為意，表示她及丈夫都不穿牛仔褲，有網民懷疑她丈夫可能跟一名穿Old Navy牛仔褲的女人有染。

女事主沒想過這玩笑竟然一語中的，她後來再發文說「我不想告訴你，但......你的評論......非常正確」。她表示，丈夫最近曾經多次臨時加班，行為亦有改變，加上他有出軌前科，於是她便查看他的手機，結果發現丈夫果然在IG跟一名穿牛仔褲的女子，有情慾對話。

女事主表示已帶同貓咪搬走，並將與丈夫離婚。對於家中物件變綠的原因，她認為「源頭」是牛仔褲污染了床單，然後貓又被床單染色而導致。

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