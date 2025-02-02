女子家中物品和白貓離奇變綠 最終驚揭丈夫秘密

外國一名女子一天發現家中多種物品——包括其白色貓貓，離奇地染上綠色，最終發現原來丈夫有外遇。

女事主@mioraa在網上論壇Reddit發文，稱「我家中所有東西都逐漸變成綠色」，詢問廣大網民究竟是甚麼原因。

她起初以為神秘綠色是由霉菌造成，又疑惑難道是她所用的洗衣球導致甩色？但她很快便否定這些猜測。

她表示，最先是發現白貓的毛染上暗淡的綠色，後來在幾個月內陸續留意到床單、梳化、手機充電器及牆身局部位置，都出現這種不知從何而來的綠色，而不少「變綠」的位置是在睡房。