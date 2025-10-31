女子對交友軟件失信心改租巨型廣告牌　1個月收3500交友申請(有片)

美國加州一名42歲女子因為對交友軟件失去信心，忽發奇想，花錢一口氣租下12個巨型廣告看牌，並在上面刊登個人交友訊息，消息曝光後立即讓她爆紅，如今事隔一個月，她竟然意外地獲得逾3,500個交友申請。

綜合報道，居住在加州聖馬刁市(San Mateo)的42歲女子Lisa Catalano，由於厭倦網上交友程式，一口租下101號高速公路，聖塔克拉拉市(Santa Clara)到舊金山市之間路段的12個巨型廣告牌，希望能找到她的真命天子。Lisa希望能找到一個年齡約在35至45歲之間，在宗教和政治觀念上都能與她一致，想要定下來結婚生子的人。