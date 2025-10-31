女子對交友軟件失信心改租巨型廣告牌　1個月收3500交友申請(有片)

美國加州一名42歲女子因為對交友軟件失去信心，忽發奇想，花錢一口氣租下12個巨型廣告看牌，並在上面刊登個人交友訊息，消息曝光後立即讓她爆紅，如今事隔一個月，她竟然意外地獲得逾3,500個交友申請。
綜合報道，居住在加州聖馬刁市(San Mateo)的42歲女子Lisa Catalano，由於厭倦網上交友程式，一口租下101號高速公路，聖塔克拉拉市(Santa Clara)到舊金山市之間路段的12個巨型廣告牌，希望能找到她的真命天子。Lisa希望能找到一個年齡約在35至45歲之間，在宗教和政治觀念上都能與她一致，想要定下來結婚生子的人。
事件爆紅同時引來負面留言與言語攻擊
Lisa接受訪問時表示，當初她只是覺得這樣做好玩，沒想到會令她爆紅，還登上各大媒體，但同時亦為她帶來許多困擾，包括接到許多負面留言與言語攻擊，她說：「我真心希望這件事沒有爆紅，前幾周的時候真的只有當地人知道，完全無法想像為何會變成這樣」。為了保護隱私，Lisa已經在網上刪除個人的連絡資訊，不過廣告看板仍成功讓她收到逾3,500份交友申請，年齡從19歲到78歲，上周她已經聯絡了其中幾名男子，並安排約會，她說：「這裡面有一些男生真的很棒，我很開心能和他們約會」。