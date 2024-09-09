女子帶曱甴加料食霸王餐　一個奇怪要求令餐廳起疑(有片)

墨西哥有一家人日前到當地一家餐廳用餐，詎料為了食霸王餐，竟將自己帶來的曱甴加進餐點裡面，要求餐廳讓他們免單，不過，由於他們一個要求令餐廳起疑，餐廳翻查店內CCTV揭發這一家的惡行，並將影片發布網上，以警愓其他餐廳。
綜合報道，這一家人日前到瓜達拉哈拉(Guadalajara)「Puerto Chale」餐廳用餐，惟突然投訴餐點有曱甴，要求餐廳給予免單。雖然該餐廳有非常嚴格的衛生政策，但餐廳管理層當下為了息事寧人，便答應要求，但意外的是，這家人明知餐點裡面有曱甴，卻仍要求將整枱餐點打包。這要求令餐廳起疑，事後翻看CCTV才發現，那隻曱甴根本就是顧客自己帶來加料，餐廳決定將CCTV影片發布網上，以警愓其他餐廳。
餐廳發片爆料 揭一家是行騙慣犯
CCTV顯示，金髮女子從袋裡拿出一個小容器，之後趁著服務生不注意，試圖將袋子內的曱甴倒出來，惟曱甴被卡住，金髮女子就用餐廳的叉子，將蟑螂挖出來加料進餐點。詎料貼文一，就有許多網民留言指出，這家人已經多次在瓜達拉哈拉的不同餐廳，使用相同手法行騙，他們其實是慣犯，但事情已過，行家只好多加警愓。
¡𝗟𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗳𝗮𝗺𝗼𝘀𝗮𝘀 #𝗟𝗮𝗱𝘆𝘀𝗖𝘂𝗰𝗮𝗿𝗮𝗰𝗵𝗮❗— Libro Negro (@Libro_negro_) August 25, 2024
Ellas son las mujeres y el hombre que pusieron una cucaracha en un platillo en el restaurante de mariscos Puerto Chale en Guadalajara para no pagar su cuenta, a decir de personas también… pic.twitter.com/p0S0nFjgu0