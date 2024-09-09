女子帶曱甴加料食霸王餐　一個奇怪要求令餐廳起疑(有片)

墨西哥有一家人日前到當地一家餐廳用餐，詎料為了食霸王餐，竟將自己帶來的曱甴加進餐點裡面，要求餐廳讓他們免單，不過，由於他們一個要求令餐廳起疑，餐廳翻查店內CCTV揭發這一家的惡行，並將影片發布網上，以警愓其他餐廳。

綜合報道，這一家人日前到瓜達拉哈拉(Guadalajara)「Puerto Chale」餐廳用餐，惟突然投訴餐點有曱甴，要求餐廳給予免單。雖然該餐廳有非常嚴格的衛生政策，但餐廳管理層當下為了息事寧人，便答應要求，但意外的是，這家人明知餐點裡面有曱甴，卻仍要求將整枱餐點打包。這要求令餐廳起疑，事後翻看CCTV才發現，那隻曱甴根本就是顧客自己帶來加料，餐廳決定將CCTV影片發布網上，以警愓其他餐廳。