女子憂染疫 老闆故意向她兜口兜面猛咳 判罰逾26萬

事發在2020年3月17日，女事主因本身患有銀屑病關節炎和自體免疫疾病，故擔心染疫，所以要求同事跟她保持當局建議的社交距離。但現年62歲老闆Kevin Davies知道後，「故意向她的方向大聲咳，並批評她荒謬」，而事發後約一周，當局便宣布「封城」。

官指女事主是因受害而辭職 判獲賠償

女事主最終辭職，並申訴事件令她精神崩潰。裁判官認為她是在受害的情況下辭職，判處Davies及公司須合共賠償2.6萬英鎊予女事主。女事主在聞判後表示，「他知道我的醫療狀況，也從我所服食的藥物知道我沒有免疫保護，而他故意向著我的臉咳嗽」，「我全身發抖，我不是一個愚蠢、軟弱的人，我在生活經歷過很多困難——但這真的讓我受到很大打擊。」