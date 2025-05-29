女子排水口詭異冒出路面　揭露社會悲歌

菲律賓馬尼拉大都會街頭出現驚人一幕，一名女子竟然從有「菲律賓華爾街」之稱的市區馬路排水口緩緩爬出，詭異畫面震驚路過民眾及遊客，也在社群平台瘋傳，揭示社會悲歌。

綜合報道，事發於當地周一(26日)下午約4時，當時一名名為William Roberts的攝影愛好者正好在拉菲諾街(VA Rufino Street)與阿德蘭塔多街(Adelantado Street)交會路口。他如平時一樣帶著相機進行街頭隨拍，詎料捕捉到一名女子從排水口緩緩冒出頭的詭異畫面。William在社交平台Instagram(IS)表示：「回家途中正邊走邊拍照，走到街角時竟看到有人從排水孔冒出頭來，我整個人都凍住了。」他說自己立刻本能性地按下快門，連連拍下女子從排水口冒出、並朝他跑來的瞬間。