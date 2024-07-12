女子搭機失控口撕空少制服　累全機緊急降落(有片)

飛機乘客大鬧機艙事件時有發生。美國聯合航空(United Airlines)日前發生襲擊事件，1名女乘客在搭機期間，突然對其他乘客咆哮、出言污辱，機組人員出面阻止並試圖制服她時，這名女乘客竟「狠咬」1名空少的肩膀、扯下一塊制服布料，最終這班機被迫提早降落，待警方將生事女乘客帶走後，才重新起飛完成餘下行程。

綜合報道，事件發生於周二(9日)，聯合航空航班編號762從邁阿密飛往紐瓦克，網上影片顯示，失控的女乘客即使被空少捉住，仍不斷對其他乘客尖叫及大講粗口，甚至威脅要殺死另1名老婦。這名女乘客更一口咬住試圖制伏她的男空肩膀，直接就用牙撕下他制服的一小塊布，她大叫：「放開我，我是女生，你想殺了我！」，接著又繼續大罵其他乘客，並指控空中服務員「態度有問題」，畫面相當混亂。