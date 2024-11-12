女子搭機被安排坐情侶中間 全程做電燈膽拒換位 網民撐佢咁決絕？

又係是否該讓座的問題……美國佛州一名女子搭飛機，劃位被安排坐在一對情侶中間，情侶提議交換座位，但因座位「唔啱心水」，女子拒絕，結果全程悶著做「電燈膽」，但又不覺尷尬……

英國《每日郵報》報道，米勒(Sydney Miller)在TikTok分享，指上月乘搭美國航空(American Airlines)客機從紐約返回邁阿密時，她被安排坐在中間位，左右兩側是一對情侶。情侶最初問她是否願意換到窗口座位，讓他們可以坐在一起(靠通道和中間位)，她斷然拒絕。她反建議，自己可換到靠通道位，讓他們坐窗口和中間位，但對方也拒絕。最後就這樣維持原位，她夾在情侶中間，度過3小時機程。