女子搭機被安排坐情侶中間 全程做電燈膽拒換位 網民撐佢咁決絕？

又係是否該讓座的問題……美國佛州一名女子搭飛機，劃位被安排坐在一對情侶中間，情侶提議交換座位，但因座位「唔啱心水」，女子拒絕，結果全程悶著做「電燈膽」，但又不覺尷尬……
英國《每日郵報》報道，米勒(Sydney Miller)在TikTok分享，指上月乘搭美國航空(American Airlines)客機從紐約返回邁阿密時，她被安排坐在中間位，左右兩側是一對情侶。情侶最初問她是否願意換到窗口座位，讓他們可以坐在一起(靠通道和中間位)，她斷然拒絕。她反建議，自己可換到靠通道位，讓他們坐窗口和中間位，但對方也拒絕。最後就這樣維持原位，她夾在情侶中間，度過3小時機程。
事主：情侶全程沒交流
影片中，米勒坐在中間位自拍，看來悠然自得。她表示，這對情侶幾乎沒互動，全程都很安靜，所以雖然她做「電燈膽」，但氣氛並不尷尬。
網民分享
米勒的分享引起網民共鳴，原來不少人喜歡同伴侶分開坐，紛紛留言「我同老公都是這樣，在飛機上不聊天」、「我們戴上耳機後就不打擾對方，坐中間的人根本不知道我們是一對」、「我同男友起飛前擊掌一下，說『落地見』，然後全程沒交流」。
也有網民分享，劃位時刻意跟老公分開坐，因為一個喜歡靠窗，一個喜歡坐通道旁，有時甚至不坐同一排。有人說與伴侶分開坐，有好心女士問他們要不要坐在一起，結果他們拒絕了，維持原位。