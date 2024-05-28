女子操控男友囚20月 嫌肥醜懶禿臭 曾威脅「搞唔大我個肚我就同其他人上床」

英國一宗奇聞案件引起關注，被告是一名41歲女子，被指於與男友交往的9個月內，全面操控他的一切，又不斷侮辱及毆打他，曾指他口臭，逼他喝漱口水、吃牙膏。據報被告又曾威脅男友，若他不能於一個月內令她懷孕，她就會找別人發生性關係。

任職學護、育有6名孩子的41歲女被告Sarah Rigby，日前因強制及操控他人罪行，而被判囚20個月，緩刑2年。案情指，她於9個月內多番脅迫、欺凌及毆打40歲男友Gareth Jones，令對方幾乎想自殺。

二人於2021年7月在網上認識，開始時關係正常，但後來Rigby要Jones搬往她位於溫斯福德(Winsford)的寓所同住，之後她原型畢露。據報Rigby要男友把他所有物品放在車庫內、每月付她700英鎊租金，但不給他鎖匙，更控制他所有財政，並切斷他與家人及朋友的聯繫，又隨時監聽。據報Jones只好與母親定下「暗號」，當說出「暗號」時，才代表女友沒有在監聽。