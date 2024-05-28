女子操控男友囚20月 嫌肥醜懶禿臭 曾威脅「搞唔大我個肚我就同其他人上床」

英國一宗奇聞案件引起關注，被告是一名41歲女子，被指於與男友交往的9個月內，全面操控他的一切，又不斷侮辱及毆打他，曾指他口臭，逼他喝漱口水、吃牙膏。據報被告又曾威脅男友，若他不能於一個月內令她懷孕，她就會找別人發生性關係。
任職學護、育有6名孩子的41歲女被告Sarah Rigby，日前因強制及操控他人罪行，而被判囚20個月，緩刑2年。案情指，她於9個月內多番脅迫、欺凌及毆打40歲男友Gareth Jones，令對方幾乎想自殺。
二人於2021年7月在網上認識，開始時關係正常，但後來Rigby要Jones搬往她位於溫斯福德(Winsford)的寓所同住，之後她原型畢露。據報Rigby要男友把他所有物品放在車庫內、每月付她700英鎊租金，但不給他鎖匙，更控制他所有財政，並切斷他與家人及朋友的聯繫，又隨時監聽。據報Jones只好與母親定下「暗號」，當說出「暗號」時，才代表女友沒有在監聽。
此外，女被告又不准男友單獨留在屋內、他每次外出時都要搜身，並規定他不得在她回家之前先行回家，而要街上徘徊，又或去圖書館、酒吧、超市及咖啡店打工。
家暴｜迫喝半支漱口水及吃牙膏「消臭」
平日女被告又會罵男友醜、肥、懶、蠢、禿頭、口臭、身臭，會迫他只吃沙律、外出時必須戴帽。Jones表示︰「當她經常說我有口臭，並強迫我喝半瓶李施德林或吃牙膏時，我開始相信我有問題」，「每次我們一起出去時，我都被迫戴帽，因為她不想讓別人看到她和一個脫髮的人在一起，又一直說想要我植髮」。
Rigby一邊嫌男友身臭，卻又不准他在家裡洗澡甚至便溺，令他只好去健身室解決。如有不服從，她就大發雷霆，不准他吃東西、迫他睡地板而且不准蓋被兼要開窗。另女被告亦經常抓、咬及毆打他，曾試過用玻璃燭台打他的臉，令他鼻子留下疤痕。Jones又說她經常批評他在床上的表現，曾恐嚇他說「若我今個月沒有懷孕，我就找其他人上床」。
直至2022年3月，Jones終於忍無可忍，求助於男性家暴熱線，並於之後報警。案件日前審結，Rigby罪名成立，判緩刑2年，未來5年不得接觸Jones及其家人。當地警方表示，案件展示了家暴並不一定發生在女性身上。