女子收鄰居字條 要求讓貓遠離窗邊 原因是「我隻狗見到你隻貓會吠」

外國一名女子近日在網上論壇Reddit發相「申訴」，叫網民評評理。事緣她收到鄰居一張字條，動之以情地懇求她不要讓愛貓靠近窗邊，原因不是擔心她的愛貓，而是因為自己的狗見到事主的貓會吠，影響其在家工作。

網名為「Spirited-Pea-1706」展示鄰居給她的「求情信」，問網民點算好。該字條寫道︰「可否請你讓貓貓遠離窗邊呢？牠們令我的狗也坐在窗前，整天吠過不停。我在家工作(WFH)，所以這真的非常為難。謝謝。」