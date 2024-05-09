女子收鄰居字條 要求讓貓遠離窗邊 原因是「我隻狗見到你隻貓會吠」

外國一名女子近日在網上論壇Reddit發相「申訴」，叫網民評評理。事緣她收到鄰居一張字條，動之以情地懇求她不要讓愛貓靠近窗邊，原因不是擔心她的愛貓，而是因為自己的狗見到事主的貓會吠，影響其在家工作。
網名為「Spirited-Pea-1706」展示鄰居給她的「求情信」，問網民點算好。該字條寫道︰「可否請你讓貓貓遠離窗邊呢？牠們令我的狗也坐在窗前，整天吠過不停。我在家工作(WFH)，所以這真的非常為難。謝謝。」
外媒形容字條「passive-aggressive」
字條看來有禮，也坦誠地講出苦衷，但外媒以「passive-aggressive」(被動式攻擊)來形容，指寫字條者以退為進，作出過分要求，表面有禮實質霸道。事主無奈表示︰「屋是我的，而我本來有3隻貓，加上兩隻剛在外拾到的貓BB。其中兩隻貓會在天氣好時坐在窗邊，牠們也沒做甚麼，只是睡覺。因屋內未有冷氣，我們都把窗開著」。
貼文旋即吸引逾1.2萬則留言，有人叫事主回信寫「請你讓狗狗遠離窗邊，牠的出現影響我貓放鬆的氛圍」。另有人說︰「我屬於愛狗一族，但你自己(寫字條者)不願意訓練狗狗不要吵鬧，卻去叫鄰居訓練他們的貓別坐在窗邊，這簡直是瘋狂」。也有其他人說，「聽起來更像是我希望我的狗能靠近窗戶，所以來阻止你的貓別坐近」。