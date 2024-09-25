女子機上偷乘客叉電器斷正 竟然有人撐？(有片)｜網上熱話

又有飛機乘客做出爭議行為！一班飛往美國邁亞密的客機，因乘客上機安坐後，航班延誤得太久，機師決定讓所有乘客落機休息伸展，等通知再登機，怎料下機時竟有一名女乘客，順手牽羊拔走別人本來插在座位上的蘋果充電器，她被發現後擺出一副「有何大不了」、「借嚟用吓啫，咪俾返你囉」的姿態，更竟獲部分乘客支持，事件在網上引發熱議。
機艙盜竊｜女子不問自取原因一「因為我們下了飛機啊！」
網上流傳該名女子「斷正」後被男事主質問的片段，可見事主問她，「不好意思，你拿了我的充電器嗎？」背著背包、拖著一個大行李箱的女子神態自若的點頭，直認「是，我拿了」。男事主追問「你為甚麼拿我的充電器？」她隨即露出不耐煩表情，仿似不明白事主多此一問般，說「因為我們下了飛機啊！」(Because we got off the flight)
機艙盜竊｜女子不問自取原因二「因為機上沒有人啊」
男事主再問「但那是我的，你為何要拿走呢？」女子說「你會取回的」，又重申拿走它的原因是「因為機上沒有人啊！」(Because no one was on the flight)。男事主問她︰「我可以取回嗎？」女子有點惱羞成怒說︰「我會還給你，等我一會！」
事主與女子對答過程截圖︰
機艙盜竊｜女子交還充電器 問「這也算偷？」
男事主不忿的說「你不能不問自取，這樣完全不合理」，並說會把片段放上TikTok公審，女子聽罷即擺出輕挑表情。此時男事主身旁的女子，開口叫他坐下，以免他因鬧事而被趕落機，另一名男乘客見狀亦說「你太荒謬了，她已經說會還給你」。男事主反駁說「你才荒謬！她偷東西啊！」最終女子把充電器交還，還一邊問事主「這樣也算偷嗎？」
據報有其他乘客看到女子下機時，走到男事主的座位拔走充電器，而特意告訴他。男事主重新登機時便質問女子，並發生上述這幕。
機艙盜竊｜機上兩人支持女子 有網民亦力撐
事件似乎震撼不少網民，引起大量討論。有人指女子是在採用「gaslighting」策略，意指操控別人心理，令受害者質疑自己的想法。有網民對女子竟然有人支持感到不解，指她不問自取在先，「若她拿的事銀包，被質問後才歸還，還會不會支持她？」、「她太了不起了，既無道歉又無解釋」、「奇怪的時代，一個女人認為她可以大模施樣偷東西，而且更獲得最少兩人支持」。
亦有網民撐偷竊的女子，堅持她未必有那麼壞，「她可能計劃放回事主桌上。大家應該停止自視為法官、陪審團和執法者，在不知道全部事實下公開騷擾他人。社交媒體真的很邪惡。」