女子機上偷乘客叉電器斷正 竟然有人撐？(有片)｜網上熱話

網上流傳該名女子「斷正」後被男事主質問的片段,可見事主問她,「不好意思,你拿了我的充電器嗎?」背著背包、拖著一個大行李箱的女子神態自若的點頭,直認「是,我拿了」。男事主追問「你為甚麼拿我的充電器?」她隨即露出不耐煩表情,仿似不明白事主多此一問般,說「因為我們下了飛機啊!」(Because we got off the flight)

機艙盜竊|女子不問自取原因二「因為機上沒有人啊」

男事主再問「但那是我的,你為何要拿走呢?」女子說「你會取回的」,又重申拿走它的原因是「因為機上沒有人啊!」(Because no one was on the flight)。男事主問她︰「我可以取回嗎?」女子有點惱羞成怒說︰「我會還給你,等我一會!」

事主與女子對答過程截圖︰