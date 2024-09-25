女子機上偷乘客叉電器斷正 竟然有人撐？(有片)｜網上熱話

又有飛機乘客做出爭議行為！一班飛往美國邁亞密的客機，因乘客上機安坐後，航班延誤得太久，機師決定讓所有乘客落機休息伸展，等通知再登機，怎料下機時竟有一名女乘客，順手牽羊拔走別人本來插在座位上的蘋果充電器，她被發現後擺出一副「有何大不了」、「借嚟用吓啫，咪俾返你囉」的姿態，更竟獲部分乘客支持，事件在網上引發熱議。

機艙盜竊｜女子不問自取原因一「因為我們下了飛機啊！」

網上流傳該名女子「斷正」後被男事主質問的片段，可見事主問她，「不好意思，你拿了我的充電器嗎？」背著背包、拖著一個大行李箱的女子神態自若的點頭，直認「是，我拿了」。男事主追問「你為甚麼拿我的充電器？」她隨即露出不耐煩表情，仿似不明白事主多此一問般，說「因為我們下了飛機啊！」(Because we got off the flight)