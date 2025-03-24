熱門搜尋:
香港國際七人欖球賽 網上熱話 啟德體育園 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-03-24 20:32:39

女子死亡驚揭遭護士朋友騙患癌落毒 圖詐領逾1000萬元保險金

分享：
朋友患癌騙保險

一名女子被護士朋友騙患上癌症，遭對方注射過量胰島素死亡。(資料圖片)

adblk5

美國猶他州一宗命案驚揭一名註冊護士布局數年謀害朋友，令對方相信患上癌症並向其注射過量胰島素致死，以詐取150萬美元(約1,170萬港元)保險金。

47歲護士Meggan Randall Sundwall涉嫌殺害38歲的Kacee Lynn Terry，被控謀殺和妨礙司法公正等罪名。調查指，Sundwall相信自己是Terry所購買的150萬美元人壽保險受益人。法庭文件指，兩人自2019年12月起互通短訊，內容揭示Terry明顯相信自己患上癌症，Sundwall則稱如果她是Terry，會如何終結生命。兩人短訊交談提及Sundwall有財政困難，如何從Terry的人壽保險取得金錢。報道指，Terry購買了150萬人壽保險其實只是謠傳。另外，Sundwall甚至提供協助Terry離世的建議，而她於去年8年執行了有關建議。

adblk6
護士 護士 護士

設局殺朋友騙保險｜死者血糖嚴重過低引懷疑

報道指，Terry的舅父報警指外甥女倒卧在睡房無反應，救護員抵達時Sundwall在房裡，她指Terry昏迷和不能呼吸數小時，生前亦囑咐不要救治或送其到醫院。救護員在現場發現了注射胰島素針筒。不過，報道指Terry的血糖水平為14，距離有生命危險的40水平還很遠，毋須注射胰島素。Terry送院後，家人向醫生稱她患有末期癌症，而她在留院3天後不治。不過，驗屍卻驚揭她並無患癌症，也無其他健康問題，以及死於注射過量胰島素。法醫指，只有注射胰島素才會令人像Terry那般低血糖。

據悉，Terry從未授權Sundwall管理其健康問題，也無簽放棄救治文件。警方其後發現Sundwall不斷追問Terry人壽保險資料，以及刪除手機裡逾900個短訊，試圖誤導調查員。但法庭文件並無披露Terry為何相信自己患了癌症。Terry上周四被控謀殺，不准保釋候審。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能