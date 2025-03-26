女子油站廁所收求救字條　開車尾隨搶救受虐女(有片)

美國猶他州發生綁架救援事件。一名女子在加油站上洗手間，突然收到陌生婦人的字條，表示自己被綁架，希望她能夠幫忙報警，字條上還寫下自己身分和凶嫌車輛資訊，女子不但通知警方，更拍下關鍵資料，並尾隨跟蹤，成功協助警方救出受害人及拘捕綁架犯。

綜合報道，事發於8日下午約1時20分，未有透露身分的女子事後接受傳媒電話訪問，當日她在猶他州錫達城(CedarCity)加油站的廁格期間，一名陌生婦人突然打開她的門，遞上一張字條請她幫忙報警，女子說：「我當時問她，『你遇到麻煩了嗎』，她說是，我答應會幫她的忙」。當時對方說她得走了，因為不能待在廁所中太久，「她整個人當時都在發抖」。