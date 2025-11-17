女子火場受困疑過度驚恐　一腳將消防員踢落雲梯(有片)

日本大阪市一間公寓發生火災，消防員火速到場，但受困在露台的女子疑似極度驚慌，竟然把消防員踹下雲梯，自己最後也墮地受傷。綜合報道，事發於上周五(14日)早上7時許，大阪市東淀川區相川一名26歲的女子疑似在二樓家中煮蛋時引發火災，現場冒出劇烈火焰和滾滾濃煙，據報還發引發小爆炸，消防員獲報趕到現場，架設雲梯，攀上露台試圖救出被困女子，但她疑似因為過度恐慌，呼叫掙扎，拒絕被救，還踹掉雲梯令消防員墮地，而她隨後也掉落地面，所幸兩人只受到輕傷。