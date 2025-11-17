熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 日本熊害 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-11-17 11:33:00

女子火場受困疑過度驚恐　一腳將消防員踢落雲梯(有片)

分享：
女子火場受困疑過度驚恐，一腳將消防員踢落雲梯。(X)

女子火場受困疑過度驚恐，一腳將消防員踢落雲梯。(X)

日本大阪市一間公寓發生火災，消防員火速到場，但受困在露台的女子疑似極度驚慌，竟然把消防員踹下雲梯，自己最後也墮地受傷。綜合報道，事發於上周五(14)早上7時許，大阪市東淀川區相川一名26歲的女子疑似在二樓家中煮蛋時引發火災，現場冒出劇烈火焰和滾滾濃煙，據報還發引發小爆炸，消防員獲報趕到現場，架設雲梯，攀上露台試圖救出被困女子，但她疑似因為過度恐慌，呼叫掙扎，拒絕被救，還踹掉雲梯令消防員墮地，而她隨後也掉落地面，所幸兩人只受到輕傷。

adblk5
女子掙扎拒絕被救，還踹掉雲梯令消防員墮地。(X) 女子掙扎拒絕被救，還踹掉雲梯令消防員墮地。(X) 女子掙扎拒絕被救，還踹掉雲梯令消防員墮地。(X) 女子也跟著摔落，所幸兩人只受到輕傷。(X) 女子也跟著摔落，所幸兩人只受到輕傷。(X)

傳事主為中國人涉非法居留等 但未獲證實

火勢最終在20分鐘後成功撲滅，至於涉事女子，有報道指涉事女子疑為中國人，但暫未能證實其身分。其的極端驚慌反應也引發外界質疑是否涉及非法居留或吸毒，惟仍有待警方進一步調查。

ADVERTISEMENT

ad