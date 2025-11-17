女子火場受困疑過度驚恐　一腳將消防員踢落雲梯(有片)

日本大阪市一間公寓發生火災，消防員火速到場，但受困在露台的女子疑似極度驚慌，竟然把消防員踹下雲梯，自己最後也墮地受傷。綜合報道，事發於上周五(14日)早上7時許，大阪市東淀川區相川一名26歲的女子疑似在二樓家中煮蛋時引發火災，現場冒出劇烈火焰和滾滾濃煙，據報還發引發小爆炸，消防員獲報趕到現場，架設雲梯，攀上露台試圖救出被困女子，但她疑似因為過度恐慌，呼叫掙扎，拒絕被救，還踹掉雲梯令消防員墮地，而她隨後也掉落地面，所幸兩人只受到輕傷。
傳事主為中國人涉非法居留等 但未獲證實
火勢最終在20分鐘後成功撲滅，至於涉事女子，有報道指涉事女子疑為中國人，但暫未能證實其身分。其的極端驚慌反應也引發外界質疑是否涉及非法居留或吸毒，惟仍有待警方進一步調查。
14日大阪— ひよこ (@3F9XXmF5o719520) November 15, 2025
ゆで卵作ろうとして火事
↓
指示を無視+消防士を蹴り落とし自分も落ちる
↓
最終的に消防車22台出動する事態に
消防士にも"女子枠"作って女性を助けるときは女性だけでやるべきだろ。セクハラになるリスクもないしお互いwinwinだろ。 pic.twitter.com/UqsGJqAJBt