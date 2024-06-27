女子火車站食電子煙遭警截查 發狂大叫「我無身份證」最終咁下場

片段相信攝於紐約布魯克林區(Brooklyn)，可見該名揹著約值2,000美元(約1.56萬港元)名牌手袋的女子，被兩名警員截查時情緒激動，大聲對警察吼叫，甚至試圖揮手打警員。她大聲對警員說：「我剛剛告訴你我沒有身份證，你還想我怎麼辦？我沒有身份證！」她邊說邊歇斯底里地揮舞著手。

美國紐約一名女子在鐵路站吸食電子煙及懷疑逃票，而被警員截查要求看身份證，未料她相當激動，對著警員瘋狂跺腳，大吵大鬧，更一度想掌摑警員。整個過程被旁人拍下，在網上引起討論。

查身份證｜發狂女子最終被捕 反手鎖上手銬

其中一名警員用手輕推她膊頭，要她後退一點，令她進一步「火山爆發」，她夾雜著粗言大喊：「不要推我！」警員繼續和她說話，但未恣令她冷靜。她的情緒一發不可收拾，變本加厲地像小孩子發脾氣般跺腳，兼揮舞著手臂，面容扭曲地咆吼及辱罵警員。

最終警員決定將她逮捕，一人一邊地把女子雙手反在背後，鎖上手銬將她帶走。此時女子面露驚訝表情，問警員「你們在做甚麼？為甚麼要逮捕我？」

事件引起網民熱議，很多人譴責女子的行為，指她不應在被禁止的範圍吸煙，加上其行為失控，「幸好還有警察不容忍這種人。還有希望」。但亦有網友趁機批評紐約警方大事處理不了、只管小事，「在紐約你可以偷車撞車、搶掠商店、隨機向路上的婆婆揮拳卻沒事，但如果警員看到你食煙，則是會遭到懲罰的」。