女子爆已故父親為連環殺手 30年多達70婦女遇害 子女被迫埋屍

美國艾奧瓦州一名女子向警方聲稱，去世的父親是一名冷血連環殺手，殺死多達70名婦女，並強迫她和其他兄弟姊妹將遇害者拋落一個100呎深的井裡。警方表示，正調查她的指控是否屬實，若真有其事，其父親將是美國歷來殺死最多人的連環殺手之一。

兩名妻子先後自殺 分別電線勒死和吞槍

被指是連環殺手的Donald Dean Studey於2013年3月離世，終年75歲，涉嫌30年來殺了50至70名女性，以及最少兩名男性，分別四十多歲和和二十多歲。女兒Lucy Studey向警方說，在較暖的月份，父親會逼她用泥頭手推車，將死者遺體經農地推往井，冬天則用平底雪橇運送。她說，當每次父親叫他們「往山上去」，他們4兄弟姊妹都會聽從父親命令，因擔心不去埋屍會無命回家。Lucy又說，父親不時喝醉，在拖車內將那些女子頭部猛撞或腳踢，殺死她們。

Studey兩名妻子較他早離世，根據警方記錄，一人用電線勒死自己，另一人開槍自轟，而他其中一名兒子在39歲時也自殺身亡。警方稱，尋屍犬在Studey的住宅附近發現最少4處可疑點，初步相信Lucy對父親的指控。