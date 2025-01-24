女子玩滑翔傘未綁好安全帶意外滑落　直墮地面畫面曝光(慎入/有片)

哥倫比亞傳出一宗滑翔傘致命意外，一名來自波蘭的女遊客在當地進行滑翔傘活動期間，懷疑未有綁好安全帶，加上受到風勢影響，導致她安全裝置中滑落，直墮地面喪生。整個意外過程的影片在網上曝光。

綜合報道，事發於周二(21日)，38歲波蘭女遊客Paulina Biskup和男友到哥倫比亞西南部羅爾達尼約市(Roldanillo)進行玩滑翔傘，就在她起飛後不久，滑翔傘變得不受控制，在空中不斷搖晃。網上影片顯示，人在半空的Paulina試圖穩住滑翔傘，然而沒多久她竟從安全裝置中滑出，畫面外有人尖叫亦有人大喊「看，她跌下去了！」接著可見Paulina墮地，讓目擊民眾震驚。