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國際
2025-01-24 13:24:00

女子玩滑翔傘未綁好安全帶意外滑落　直墮地面畫面曝光(慎入/有片)

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女子玩滑翔傘未綁好安全帶意外滑落，直墮地面畫面曝光。(X)

女子玩滑翔傘未綁好安全帶意外滑落，直墮地面畫面曝光。(X)

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哥倫比亞傳出一宗滑翔傘致命意外，一名來自波蘭的女遊客在當地進行滑翔傘活動期間，懷疑未有綁好安全帶，加上受到風勢影響，導致她安全裝置中滑落，直墮地面喪生。整個意外過程的影片在網上曝光。

綜合報道，事發於周二(21)38歲波蘭女遊客Paulina Biskup和男友到哥倫比亞西南部羅爾達尼約市(Roldanillo)進行玩滑翔傘，就在她起飛後不久，滑翔傘變得不受控制，在空中不斷搖晃。網上影片顯示，人在半空的Paulina試圖穩住滑翔傘，然而沒多久她竟從安全裝置中滑出，畫面外有人尖叫亦有人大喊「看，她跌下去了！」接著可見Paulina墮地，讓目擊民眾震驚。

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滑翔傘變得不受控制，在空中不斷搖晃。(X) 滑翔傘變得不受控制，在空中不斷搖晃。(X) Paulina試圖穩住滑翔傘，沒多久卻從安全裝置中滑出。(X)

警方料因安全帶沒有正確扣好而發生事故

報道指，救援人員趕到現場後，當場證實Paulina已經身亡。警方表示，初步推斷，死者應該是因為安全帶沒有正確扣好才會發生事故，由於墮地時受到巨大衝擊力導致死亡，另外，羅爾達尼市長辦公室有發布聲明表示，「我們正在積極採取行動，藉此保障跳傘運動員的生命和安全」。

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