女子玩滑翔傘未綁好安全帶意外滑落　直墮地面畫面曝光(慎入/有片)

哥倫比亞傳出一宗滑翔傘致命意外，一名來自波蘭的女遊客在當地進行滑翔傘活動期間，懷疑未有綁好安全帶，加上受到風勢影響，導致她安全裝置中滑落，直墮地面喪生。整個意外過程的影片在網上曝光。
綜合報道，事發於周二(21日)，38歲波蘭女遊客Paulina Biskup和男友到哥倫比亞西南部羅爾達尼約市(Roldanillo)進行玩滑翔傘，就在她起飛後不久，滑翔傘變得不受控制，在空中不斷搖晃。網上影片顯示，人在半空的Paulina試圖穩住滑翔傘，然而沒多久她竟從安全裝置中滑出，畫面外有人尖叫亦有人大喊「看，她跌下去了！」接著可見Paulina墮地，讓目擊民眾震驚。
警方料因安全帶沒有正確扣好而發生事故
報道指，救援人員趕到現場後，當場證實Paulina已經身亡。警方表示，初步推斷，死者應該是因為安全帶沒有正確扣好才會發生事故，由於墮地時受到巨大衝擊力導致死亡，另外，羅爾達尼市長辦公室有發布聲明表示，「我們正在積極採取行動，藉此保障跳傘運動員的生命和安全」。
La turista polaca Paulina Biskup, de 38 años, perdió la vida mientras practicaba parapentismo en el sector Aguapanela del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca. El lamentable hecho ocurrió el martes 21 de enero. “Probablemente, la piloto omitió y olvidó alguno de sus pasos… pic.twitter.com/mUrGqYB6q6— EL DIARIO BOYACÁ (@ELDIARIOBOYACA) January 23, 2025