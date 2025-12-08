女子登雪山失溫　遭渣男友遺棄零下20度山頂凍死

奧地利一名男子，帶著缺乏攀登高山經驗的女友去攀登超過3,700米的高山。其後，男子聲稱女友體力透支，在零下20度的低溫下，將女友遺棄山上，並無視救援直升機與多次呼救機會，單獨下山，女友最終活活凍死。奧地利警方經過長達10個月的調查，日前以「重大過失殺人」罪名起訴這名男子，如果罪名成立，可重判3年刑期。

綜合報道，檢方起訴書指出，涉事36歲男子Thomas Plamberger，具有豐富登山經驗，他在今年1月18日的寒冬清晨，帶著缺乏攀山經驗的33歲女友Kerstin Gutner，攀登奧地利最高峰葛羅斯格洛克納山(Grossglockner)。當日山上氣溫低到攝氏零下20度、風速高達70公里，Thomas裝備完整，女友Kerstin則完全信任他而僅穿著基本登山服裝，根本沒有配備保暖與求生設備。男子亦疑似刻意較通常的登山時間延後數小時起程，導致他們在完全天黑時，才快到達山頂。根據山頂附近的監視器拍下的畫面顯示，兩人的頭燈在約晚間6時，仍往山頂前進；到了凌晨約2點半時，只有Thomas的頭燈，由山頂附近往下移動。隔日清晨，當救援人員找到Kerstin時她早已死亡，當時她已在酷寒中孤獨等了6小時。Thomas聲稱，Kerstin在快到山頂時筋疲力竭，他只能獨自一人下山求救。但檢方指出，一名登山經驗豐富的老手，在1月的酷寒中強行登山，異於一般山友的登山方式，