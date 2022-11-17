女子硬吞iPhone充電線落肚險窒息 原來患上呢種病

波蘭一名女子將1米長的iPhone充電線吞下，結果因為電線太長卡在食道上方，導致她呼吸困難、幾乎窒息，須送院治療。醫生替她做緊急手術把充電線取出，女子現已完全康復。但為何無緣無故「硬吞」手機充電線？網民猜測她可能患上異食癖(PICA)，會吃一些不能吃的東西。

英國《每日郵報》報道，波蘭西南部城市弗羅茨瓦夫(Wroclaw)的急救組織「Ready to Rescue」在Facebook公布這案例。從X光圖像可見，女子食道裡有一條長長的iPhone充電線，向下伸延至胃部。因充電接頭卡在上食道喉嚨位置，導致女子呼吸困難，她感到幾乎窒息，於是報警求助，救護員接報到場，將她送院。女子在急症室接受手術把充電線取出後，已康復出院。

波蘭另一救援組織「Savage Paramedics」早於上周六公布該名女子的X光圖像，表示女子沒有告訴醫護，她為何會把iPhone充電線吞落肚，為此要網民猜猜原因。