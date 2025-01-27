女子約會中途收陌生人神秘警告　換轉你會點做？

美國德克薩斯州一名女子在跟一名雙方有意的男子約會時，突然有兩名陌生的女子向她遞了一張紙條，原以為是被搭訕，詎料仔細一看紙條內容卻是寫著「你值得更好的！」女子將這段經歷放上網上分享，網民紛紛勸她「快逃！」

綜合報道，美國女子Lindsay在影片分享平台TikTok分享這段經歷，表示某天她在跟男子約會時，有2名陌生女子靠過來，先是讚美她的外表和穿著，隨後偷偷塞了一張紙條給她。Lindsay當時心裡相當疑惑，便偷偷瞄了一眼紙條的內容，上面寫著「不！妳值得更好。」這讓她開始懷疑眼前男子是否在她不為意的時候做了甚麼事。事後，Lindsay曾詢問男子是否認識那兩名女子，男子表示完全不認識。