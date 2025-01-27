熱門搜尋:
緬甸詐騙園區 2025請假攻略 珀岸 GRAND SEASONS 行山路線 新店關注組 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-01-27 15:55:00

女子約會途中收陌生人神秘警告　換轉你會點做？

分享：
女子約會途中收陌生人神秘警告，換轉你會點做？(X)

女子約會途中收陌生人神秘警告，換轉你會點做？(X)

adblk5

美國德克薩斯州一名女子在跟一名雙方有意的男子約會時，突然有兩名陌生的女子向她遞了一張紙條，原以為是被搭訕，詎料仔細一看紙條內容卻是寫著「你值得更好的！」女子將這段經歷放上網上分享，網民紛紛勸她「快逃！」

綜合報道，美國女子Lindsay在影片分享平台TikTok分享這段經歷，表示某天她在跟男子約會時，有2名陌生女子靠過來，先是讚美她的外表和穿著，隨後偷偷塞了一張紙條給她。Lindsay當時心裡相當疑惑，便偷偷瞄了一眼紙條的內容，上面寫著「不！妳值得更好。」這讓她開始懷疑眼前男子是否在她不為意的時候做了甚麼事。事後，Lindsay曾詢問男子是否認識那兩名女子，男子表示完全不認識。

adblk6
事主決定聽從網民建議與男子結束關係。(X) 事主決定聽從網民建議與男子結束關係。(X)

事主決定聽從網民建議與男子結束關係

Lindsay將事件連紙條上傳到網上，網民看後都紛紛留言建議她：「快逃」，認為這一定是一種警告，不然很少有人會寫這種紙條。還有些網民猜測，可能是在Lindsay離開座位時，男子曾經做了甚麼事情讓那兩名女子感到不妥。Lindsay其後更新影片表示，跟她約會的那男子，在喝醉後向她傳送了不適當的訊息，最後她決定聽從網民的建議，跟這名男子結束關係，網民也紛紛留言贊同她的決定。假如你是Lindsay，又會怎樣做？

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能