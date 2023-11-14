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國際
2023-11-14 14:30:00

女子美國飛往巴西途中暴斃　乘客與遺體共乘10小時

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據《Mirror》(英國鏡報)報導，6日藍色巴西航空(Azul Airlines)一架從美國佛州勞德代爾堡(Fort Lauderdale)起飛，飛往巴西的航班。7日上午在巴西美景市(Belo Horizonte)落地後被發現，商務艙竟然有一名女乘客失去生命跡象，陳屍在座位上。

一架從美國飛往巴西的航班，被發現有一名女乘客陳屍商務艙座位上。為了蒐證，航空公司只能讓女客遺體待在座位上長達10個小時。據《Mirror》(英國鏡報)報道，6日藍色巴西航空(Azul Airlines)一架從美國佛州勞德代爾堡(Fort Lauderdale)起飛，飛往巴西的航班。7日上午在巴西美景市(Belo Horizonte)落地後被發現，商務艙竟然有一名女乘客失去生命跡象，陳屍在座位上。經了解，發現該名女乘客是猝逝在座位上。但警方為了調查事件完整性，要求不得移動屍體，所以這讓女客的遺體在商務艙的座位上待了10個小時之久。

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新加坡航空設「死人座」

為此，所有乘客被迫停留在機上等待，在經過警方初步勘驗後，再加上機上人員的證詞，了解到女乘客死亡的原因是身體發生狀況，屬於自然死亡，所有乘客才得以離開飛機，目前警方已將女乘客的遺體送往驗屍，也要調查詳細的死亡原因。事後航空公司發聲明證實，該名婦女搭乘前往巴西米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)的AD8733 航班上時突然生病，「不幸的是，經醫生證實，她無法倖存，並在飛行途中死亡」，航空公司已對死者家屬提供幫助。而為了應變突發狀況，有其他航空公司已做好準備。新加坡航空公司首開先例，在機艙內特設「死人座」，安置突然死去的乘客屍體，為防乘客不幸在機上死去。在特定班機上，除機上一百多個座位外，在機艙的一扇機門旁邊還有個不顯眼的櫃子，長度足夠存放一具屍體，並有特別的帶子繫牢屍體。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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