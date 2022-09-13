女子腹痛入院檢查 驚揭少了一個腎 偷腎者身份令人心寒

電影《別相信任何人》令人不寒而慄，印度一名女子的遭遇可能有過之而無不及。她因腹痛入院檢查，醫生竟告之駭人發現︰你少了一個腎。女事主冷靜細想後，捏了一把冷汗，因為她推斷出有人暗中偷走她的腎，而此人正是她結婚12年的丈夫。

偷器官｜「丈夫把我的腎 賣了給另一條村的人」

被丈夫偷腎的女事主Ranjita Kundu，住在印度奧里薩邦馬爾康格伊里縣(Malkangiri)的Katameta村落。她早前入院照超聲波，檢查腹痛原因時，驚悉自己只剩一個腎。她隨即細想︰「2018年，我丈夫送我入省內首府布巴內什瓦爾(Bhubaneswar)一間私家醫院，治療腎石問題」，她認為當時自己在麻醉下不省人事，腎臟被割走也不知，上月報警指控丈夫把她的腎賣了給另一條村的人。據報該名人士當日跟Ranjita身處同一醫院內，隨即接受了腎臟移植。

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Ranjita表示，其丈夫是孟加拉人，二人結婚12年，育有一子一女。她指丈夫不單賣掉她的腎，更一度離家8個月到安得拉邦(Andhra Pradesh)工作，最終娶了另一名女子，並帶她登堂入室，然後又再離家而去，留下Ranjita獨守空房。Ranjita誓言要討回公道，其丈夫日前已被警方拘捕。