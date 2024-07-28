女子被丈夫瘋狂餵食至560磅 慘變「象人」無法站立 日飲6公升可樂(慎入)

英國這一段戀情相信並非一般人可以理解，一名51歲女子據報被丈夫用食物「維繫感情」，讓她大吃大喝至難以自理，令她凡事也依賴他。直至到她整個人發脹至560磅，而雙腿亦受極為嚴重的淋巴水腫(Lymphoedema)折磨，她心感自己「快要死了」，才下定決心減肥。

51歲的莎拉表示，其前夫過去用「食物來控制她」——她的一天以4件煙肉三文治開始，中間進食大量食物，然後在晚上以一整桶雪糕作結，而且每日飲用6公升全糖可樂。

暴飲暴食｜出街太肥被取笑 回家丈夫用食物安撫

她直言，「以前我自覺似象人、像一個肥胖可怕的生物」，「很多人問我是否患有象皮症，但這跟淋巴水腫不同」，「有人跟著我在街上拍照，他們會尖叫大笑我有多醜」，「我回家後，丈夫會給我東西吃，讓我感覺好一點」，猶如惡性循環。