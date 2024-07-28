女子被丈夫瘋狂餵食至560磅 慘變「象人」無法站立 日飲6公升可樂(慎入)

英國這一段戀情相信並非一般人可以理解，一名51歲女子據報被丈夫用食物「維繫感情」，讓她大吃大喝至難以自理，令她凡事也依賴他。直至到她整個人發脹至560磅，而雙腿亦受極為嚴重的淋巴水腫(Lymphoedema)折磨，她心感自己「快要死了」，才下定決心減肥。
51歲的莎拉表示，其前夫過去用「食物來控制她」——她的一天以4件煙肉三文治開始，中間進食大量食物，然後在晚上以一整桶雪糕作結，而且每日飲用6公升全糖可樂。
暴飲暴食｜出街太肥被取笑 回家丈夫用食物安撫
她直言，「以前我自覺似象人、像一個肥胖可怕的生物」，「很多人問我是否患有象皮症，但這跟淋巴水腫不同」，「有人跟著我在街上拍照，他們會尖叫大笑我有多醜」，「我回家後，丈夫會給我東西吃，讓我感覺好一點」，猶如惡性循環。
莎拉本來已經一直與體重掙扎，當她嫁給她口中的「餵食者」丈夫後，情況變得更糟，現在二人已經分開。她憶述，「食物是他控制我的方法。他經常坐在那裡看我吃。我愈胖，就需要愈多的照顧」。到2019年她決心減肥時，「我開始聽到他說『如果你不需要我，你大可以自己照顧自己』」。
暴飲暴食｜想去廁所卻無法站立 覺得自己「快要死了」
她記得體重在最高峰時，「當時我試圖起身去上廁所，但無法從椅子上站起來」，「我記得當時大聲對自己說『我要死了』」。這一幕令她決定找醫生做胃繞道手術，但醫生說她必須在接受手術之前減肥。最終她成功減掉100磅，然後接受了胃繞道手術。
暴飲暴食｜節食、胃繞道、抽脂、切皮共減330磅
除體重外，她還要解決當時雙腿上令她猶如「象人」的淋巴水腫，導致腿上皮膚經常裂開，她行走時贅肉又會像「保齡球」一樣在她的腿之間擺動。在朋友和家人幫助下，她終籌集到足夠資金，於去年10月接受抽脂手術並切除多餘皮膚。儘管手術沒有治愈她的淋巴水腫，但已經減輕了她每天所受到的痛楚。經過上述多管齊下，莎拉減去了令人驚訝的逾330磅，由本來的560磅降至目前220磅，感覺重生。
莎拉減肥前的恐怖飲食：
早餐：4件煙肉三文治、1公升全糖可樂。
零食：朱古力棒、薯片、花生、餅乾、飲更多可樂。
午餐：咖哩、薄餅、炸魚薯條。
晚餐：中式外賣︰米飯、麵條、咖哩、雞球、薯條、蝦片 或 薄餅外賣︰家庭份量薄餅、薯角、雞翼、蒜蓉包。兩公升可樂
甜點：一桶雪糕