女子試坐Google無人駕駛的士 軚盤自動操控「穩過司機揸」(有片)

Google旗下電動車Waymo今年8月在美國三藩市推出無人駕駛的士服務，一名旅遊作家特地「挑戰」試搭，坐在副駕駛座將過程拍片，看到軚盤自動操控時的體驗像科幻電影，她直言行程時緊張得「心臟都快跳出來」，不過最後認為「比人類操控更平穩，絕對想再次乘坐」。
旅遊作家Jo Kessel分享整趟試坐經歷，她搭乘的是Google旗下的出租車公司Waymo One的無人的士。該公司耗時超過15年，並試駕超過2,000萬英里才讓服務上路。
體驗像科幻電影 「緊張得心臟快跳出來」
Jo Kesse利用應用程式叫車後，的士在5分鐘後抵達，可見車頂上的燈光在閃爍，車頭和車尾也裝設感測器。她坐上副駕駛座後，汽車的儀表板會解釋「行駛技巧」的基本規則，並要求乘客勿觸摸軚盤或腳踏。點擊螢幕「開始駕駛」，車輛就會開始自動行駛，它懂得於紅燈前停車及避開障礙物，不論是直行、轉彎、上斜都通行無阻，下斜會減速，期間更受到路人注視。「在沒有紅綠燈的十字路口，會確保沒路人過馬路後才行駛」，令她感覺驚喜。
不擔心與男司機共處 「感覺更安全」
Jo Kesse形容整個行程體驗「都很像科幻電影」，看到車輛在轉彎時，軚盤不斷地自動轉，整趟旅程對她都緊張得「心臟都快跳出來」，不過卻認為「比人類操控更平穩」。她表示無人的士設定了時速20英里，煞車時非常穩定，認為比起真人駕駛的的士來說，無人的士感覺更安全，因為身為女性的她不用擔心與男司機單獨共處一室，甚至連價錢都很合理(40分鐘路程24美元)，更不需收小費，「我絕對想再次乘坐」。