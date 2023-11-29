女子試坐Google無人駕駛的士 軚盤自動操控「穩過司機揸」(有片)

女子試坐Google無人駕駛的士 軚盤自動操控「比司機更平穩」

Google旗下電動車Waymo今年8月在美國三藩市推出無人駕駛的士服務，一名旅遊作家特地「挑戰」試搭，坐在副駕駛座將過程拍片，看到軚盤自動操控時的體驗像科幻電影，她直言行程時緊張得「心臟都快跳出來」，不過最後認為「比人類操控更平穩，絕對想再次乘坐」。

旅遊作家Jo Kessel分享整趟試坐經歷，她搭乘的是Google旗下的出租車公司Waymo One的無人的士。該公司耗時超過15年，並試駕超過2,000萬英里才讓服務上路。