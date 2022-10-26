女子豐唇對填充物過敏 脹至3倍變「孖膶腸」

24歲事主Basia Query所接受的豐唇手術毋須用針注射，美容師使用玻尿酸筆(hyaluron pen)，利用氣壓將玻尿酸推入皮膚下。不過，她卻出現過敏反應，雙唇腫到難以飲食，甚至說話也有困難。報道指，Query豐唇後現過敏性休克(Anaphylactic shock)，即免疫系統向身體分泌大量化學物質，導致血壓下降，會導致氣管收縮和閉塞。照片可見Query雙唇腫脹到非常大，她說：「這是我經歷過最可怕的事」，甚至害怕是否要割掉嘴唇。」

豐唇｜現過敏性休克

Query現過敏後5分鐘內往醫院求醫，醫生為其注射腎上腺素，加快心跳令血壓上升，阻止氣管收緊。Query的嘴唇在24小時內消腫，但留下瘀傷。經過此事後，她不敢再做豐唇和其他整容手術，下個月注射肉毒桿菌的預約也立即取消。她的父母也被嚇壞，亦不滿她好端端的突然去豐唇。據悉，Query上周五去普通診所做豐唇前，也曾做過兩次豐唇，均沒有問題。她接受的玻尿酸筆豐唇，在玻尿酸進入皮膚後會吸引水分子到有關部位，從而令唇部脹大，效用可維持6個月。

Query指，她的嘴唇在注入玻尿酸後立即脹起來，開始非常不舒服，兩時內腫到是正常嘴唇的3倍。她戴著口罩立即到藥房買抗敏藥，然後男友立即送她往急症室，醫生在5分鐘內為其注射腎上腺素。她說，從未見過有人嘴唇脹到那麼大，害怕醫生會割掉她嘴唇或雙唇不會變回原樣。