女子貼發霉餸菜照超恐怖 背後原因極感人

一名女子日前在網上發布令人不安的「恐怖照片」，為一張嚴重發霉的餸菜照片，令不少網民譁然，大叩倒胃。但當女子解釋為何會這樣做後，不少人深受感動。
女事主是29歲的馬來西亞人努魯，她日前在TikTok貼出了該張令人不解的「美食照」，而她強調自己這樣做並不是想引起關注。
爸爸親手烹煮的最後一道菜
原來，該張恐怖照片中的發霉餸菜，是努魯的爸爸生前最後烹製的一道菜，亦是他一生中最拿手的「黑醬燉牛肉」。爸爸於去年11月21日煮好該道菜，「這是我們兄妹最愛的菜式，爸爸總是會煮很多，然後放入食物盒內分給我們帶回家」。
當日努魯嚐了一口後，便把它放入雪櫃，之後一家人出發前往當地沙亞南，出席努魯妹妹的畢業禮。
沒料到這場一家人聚在一起的行程，竟成了最後回憶。努魯出席完妹妹畢業禮回家後3天，收到母親來電說爸爸病倒了，結果他在入院後一周離世。
一個月後回家 餸菜仍在 爸已不在
心碎的努魯其後為爸爸的喪事奔走，一個月後才回到自己的家，當她打開雪櫃時，發現該盒「黑醬燉牛肉」仍在那裡，然而世界已經再不一樣，她心愛的爸爸已不復存在。努魯望著爸爸最後一次給她及兄弟姊妹親手烹調的餸菜，不忍棄掉，「我並非不願意釋懷，但內心深處仍然悼念這份情感」，「感覺父親好像仍在身邊，即使他已經離開了」。努魯稱她與爸爸感情很好，她結婚後與爸爸的關係不減反增。
照片存手機內怕丟失 遂放上網
努魯表示，把照片上傳TikTok，其實是怕若單單把照片保存在手機內，有一天照片會丟失，所以也將它「擺上網」。有網民認為她應當理性一點，不應保存發霉食物，但也有不少人聽完她的心聲後，分享了跟父母經歷的「人生最後時光」回憶。努魯指很多人為她的父親祈禱，亦有很多人關心她，她對此表示感謝，並承諾會把發霉餸菜棄掉。