女子貼發霉餸菜照超恐怖 背後原因極感人

這道菜是「黑醬燉牛肉」，是女事主爸爸人生最後一道烹調的菜式，但現已發霉。(互聯網)

一名女子日前在網上發布令人不安的「恐怖照片」，為一張嚴重發霉的餸菜照片，令不少網民譁然，大叩倒胃。但當女子解釋為何會這樣做後，不少人深受感動。

女事主是29歲的馬來西亞人努魯，她日前在TikTok貼出了該張令人不解的「美食照」，而她強調自己這樣做並不是想引起關注。

爸爸親手烹煮的最後一道菜

原來，該張恐怖照片中的發霉餸菜，是努魯的爸爸生前最後烹製的一道菜，亦是他一生中最拿手的「黑醬燉牛肉」。爸爸於去年11月21日煮好該道菜，「這是我們兄妹最愛的菜式，爸爸總是會煮很多，然後放入食物盒內分給我們帶回家」。