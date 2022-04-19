女子跌向開動火車　整個人攝入月台縫隙嚇煞旁人 (有片)

阿根廷火車站早前發生一宗罕見意外，一名女子在月台等車時，疑似突然失去意識，跌跌撞撞走向剛入站的火車，更整個人跌落月台與火車的縫隙中，由於火車仍在行駛，事件嚇煞旁人，整個過程被月台CCTV拍下，日前在網上釋出及瘋傳。

綜合《哥倫比亞廣播公司》(CBS)等傳媒報道，事件發生在首都布宜諾斯艾利斯的Independence車站，網上影片顯示，火車進站時，穿著白衣的女子Candela，搖搖晃晃走向火車，結果跌落月台與火車的縫隙中，月台上目擊者被嚇得不知所措，紛紛不忍別過面去；火車站職員到場，將Candela從月台底救出，奇蹟地，Candela沒有生命危險，她隨即被送往醫院治理。

女事主血壓驟降突然暈倒肇事 Candela接受治療後表示，當時因為血壓驟降而突然暈倒，她說：「我嘗試警告在我前面的人，可是後來我甚麼都記不起了，包括衝向火車的事，我也不曉得為何我還活著，也想搞清楚是甚麼回事」。

