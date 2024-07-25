女子踩水窪觸電倒地　友人伸手幫忙雙雙殞命

土耳其西部伊茲密爾省發生一起不幸意外。一名女子在街上踩進一處水窪，沒想到竟然觸電當場倒地。她的同行友人見狀想要幫忙，卻也一同觸電，兩人送醫後不治身亡。
觸電過程被監視器拍下瘋傳
這起意外發生在本月12日，據當地媒體報導，當時23歲的女子德尼茲(Özge Ceren Deniz) 與友人歐克特邁(Ánanç Öktemay) 出門，當他們走在科納克(Konak)的一條街道上時，德尼茲踩到一處水窪，沒想到竟然觸電倒地。 歐克特邁在幫忙時也不幸觸電，兩人送醫搶救後在醫院身亡。
意外的過程全都被監視器拍下，影片在社群平台瘋傳，引起當地民眾的憤怒，並且對於土耳其電力設備民營化產生爭論。
據初步調查結果，從變壓器中心到事故發生街道配電盤的電纜的確有絕緣故障的問題。
居民指控配電公司和政府多年未修復街道上的裸露電線
據悉國有企業土耳其配電公司（TEDAŞ）在2004年至2013年間被轉移給私人公司，當地居民指控，負責伊茲密爾電力的 GDZ 配電公司和伊茲密爾市政府多年來未能修復街道上裸露的電線。電氣工程師協會（EMO）主席馬希爾·烏魯塔斯（Mahir Ulutaş）表示，這些因缺乏監管而產生的問題是配電私有化的直接結果。
他表示，這起事件顯示公共服務只能由國家提供，並補充說伊茲密爾市政府和GDZ電力分配公司在事發後互踢皮球。
據初步調查結果，從變壓器中心到事故發生街道配電盤的電纜的確有絕緣故障的問題。
土耳其司法部長通奇宣布，伊茲密爾首席檢察官辦公室已對此事件展開調查，並對29 人發出拘捕令，其中包括9 名伊茲密爾供水和污水管理局(IZSU) 員工以及20 名來自伊茲密爾供水和污水管理局(IZSU) 的員工和官員。
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