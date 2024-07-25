女子踩水窪觸電倒地　友人伸手幫忙雙雙殞命

這起意外發生在本月12日，據當地媒體報導，當時23歲的女子德尼茲(Özge Ceren Deniz) 與友人歐克特邁(Ánanç Öktemay) 出門，當他們走在科納克(Konak)的一條街道上時，德尼茲踩到一處水窪，沒想到竟然觸電倒地。 歐克特邁在幫忙時也不幸觸電，兩人送醫搶救後在醫院身亡。

土耳其西部伊茲密爾省發生一起不幸意外。一名女子在街上踩進一處水窪，沒想到竟然觸電當場倒地。她的同行友人見狀想要幫忙，卻也一同觸電，兩人送醫後不治身亡。

觸電過程被監視器拍下瘋傳

這起意外發生在本月12日，據當地媒體報導，當時23歲的女子德尼茲(Özge Ceren Deniz) 與友人歐克特邁(Ánanç Öktemay) 出門，當他們走在科納克(Konak)的一條街道上時，德尼茲踩到一處水窪，沒想到竟然觸電倒地。 歐克特邁在幫忙時也不幸觸電，兩人送醫搶救後在醫院身亡。

意外的過程全都被監視器拍下，影片在社群平台瘋傳，引起當地民眾的憤怒，並且對於土耳其電力設備民營化產生爭論。

據初步調查結果，從變壓器中心到事故發生街道配電盤的電纜的確有絕緣故障的問題。