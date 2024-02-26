女子車禍受傷索償 贏擲樹比賽失644萬傷殘賠款

愛爾蘭一名女子車禍受傷，聲稱造成其傷殘不能工作5年申請賠償，但一張照片令她敗訴失去近76萬歐元(約644萬港元)賠款。報章刊出一場擲聖誕樹比賽勝出者的照片，一名女子雙手拋出一棵不算細的聖誕樹，案中索償女子向法官承認相中人是自己。從照片看來，她完全沒有受傷患困擾。

車禍保險賠償｜法官：那張照片影響裁決 車禍發生在2017年2月，索償案日前開審，36歲母親Kamila Grabska所坐汽車遭另一輛車從後撞擊，並向保險公司申請傷殘賠償。她指背部、頸部和胸椎持續疼痛，甚至無法提取日常購買的食品雜貨，也無法陪子女玩耍。不過，在庭上，辯方展示一張在2018年1月8日刊於報章的慈善比賽照片，可見Grabska擲出聖誕樹。她辯稱，她在照片中看來開心，但直至今天仍因車禍那次受傷而長期痛楚。