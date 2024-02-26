女子車禍受傷索償 贏擲樹比賽失644萬傷殘賠款

愛爾蘭一名女子車禍受傷，聲稱造成其傷殘不能工作5年申請賠償，但一張照片令她敗訴失去近76萬歐元(約644萬港元)賠款。報章刊出一場擲聖誕樹比賽勝出者的照片，一名女子雙手拋出一棵不算細的聖誕樹，案中索償女子向法官承認相中人是自己。從照片看來，她完全沒有受傷患困擾。
車禍保險賠償｜法官：那張照片影響裁決
車禍發生在2017年2月，索償案日前開審，36歲母親Kamila Grabska所坐汽車遭另一輛車從後撞擊，並向保險公司申請傷殘賠償。她指背部、頸部和胸椎持續疼痛，甚至無法提取日常購買的食品雜貨，也無法陪子女玩耍。不過，在庭上，辯方展示一張在2018年1月8日刊於報章的慈善比賽照片，可見Grabska擲出聖誕樹。她辯稱，她在照片中看來開心，但直至今天仍因車禍那次受傷而長期痛楚。
法官駁回Grabska的索賠，指她那張「非常生動」的擲樹照片，在判決中起決定性作用。法官說：「那是一棵非常大、純天然的聖誕樹，而她非常敏捷地擲出去。」法官認為Grabska誇大其傷勢，以此為由駁回起訴。案情指，有兩名孩子的Grabska於車禍後看醫生，稱傷勢十分嚴重，提取重物時會感痛楚。她亦於車禍後辭去工作並領取傷殘津貼，過去和日後損失50萬歐元(約424萬港元)收入。辯方還在庭上呈上她於去年11月在公園訓練所養巨型犬隻1小時的錄影片段，Grabska否認虛構傷勢，解釋只是想「盡量回復正常生活」。