女子迪士尼度假村用餐後死亡　竟因丈夫免費試用Disney+不能提控？

美國一名女子去年10月在佛羅里達州迪士尼度假村，因誤食過敏物質，搶救後不幸身亡，她的丈夫向迪士尼提告，要求5萬美元(約38萬港元)的賠償，迪士尼律師卻以該名男子過去註冊串流平台Disney+免費試用時，同意用「仲裁方式」解決任何訴訟的條款，要求法院駁回訴訟。法院就此擬於10月舉行聽證會。
綜合報道，事故中女子去年10月到佛州「迪士尼世界度假區」餐飲娛樂購物中心「迪士尼之泉」(Disney Springs)的愛爾蘭酒吧用餐，當日曾多次向餐廳員工確認餐點成分，仍不幸發生悲劇，誤食乳製品跟堅果引發嚴重過敏反應，最終不治。死者的丈夫Jeffrey Piccolo憤而控告迪士尼，要求5萬美元的賠償，並要求由陪審團審理。迪士尼律師團隊今年5月卻向法院提出動議，指Jeffrey於2019年註冊一個月的Disney+試用時已經同意，若有針對迪士尼的訴訟，會透過仲裁程序在庭外和解，不能進入公開審判，要求法院駁回訴訟。
迪士尼更發聲明指出，涉事餐廳不是迪士尼所有，也不是由迪士尼經營，反對原告律師試圖將迪士尼納入對餐廳的訴訟中。
律師：倘法院接納 上億用戶恐失提控權利
Jeffrey的律師8月初提交新的文件，狠批迪士尼荒謬，強調使用串流平台的用戶規範來避免審判，不合理也不公平。律師亦警告，一旦法院支持迪士尼的觀點，未來1.5億名Disney+用戶恐怕都將永遠失去對迪士尼提告的權利。現時法院計畫10月舉行聽證會。法律專家則提醒消費者要多注意用戶規範，以免讓自己的權益受損。