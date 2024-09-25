女子遊印尼疑撞鬼？面爛腿瘀床搖 團友聞到「異香」或是關鍵

馬來西亞一名28歲女子早前帶兒子去印尼旅遊，期間臉部突然長滿膿瘡恍如毀容、腿部離奇出現疼傷，據報其所住酒店的床又曾在晚上無故搖晃，連串奇怪遭遇令她擔心自己「撞鬼」，令網民議論紛紛。其中她記起有團友曾說聞到空氣中有「異常味道」，或是箇中關鍵。 女事主華妮(Wanie Waniter)在TikTok講述事件，並接受大馬傳媒訪問，她表示早前帶著兒子跟家人去印尼旅行，一行人於9月13日抵達雅加達，翌日早上前往萬隆，去看著名景點「白色火山口」(Kawah Putih)及吊橋。

「靈異事件」｜皮膚起初輕微痕癢 然後繃緊 據報女事主由於帶著兒子，因擔心安全而沒有跨過吊橋，只留在原地附近觀光。直至當日下午，她開始感到不適，覺得臉上有輕微的痕癢感覺，然後又覺得臉部長時間繃緊，起初照鏡子卻不見有任何變化。沒想到之後皮膚情況急轉直下，痕癢感到不斷擴散，回到酒店洗面後，發現皮膚已經紅腫，其後更發展成長滿膿瘡的「爛面」模樣。 女事主及「白色火山口」美景︰

「靈異事件」｜酒店大木床忽然搖晃 禍不單行的是，當時擔心孩子與家人也會出現同樣症狀的華妮，當晚跟兒子準備睡覺時，「床突然自己搖晃起來」。她強調該床是一張很重、很大的木床上，上面鋪著厚厚的床墊，「又沒有發生地震，怎可能無故搖晃呢？」她隨即去隔壁房間找丈夫回來，但床再也沒搖過。華妮指當晚兒子也睡不安穩，一直夢囈。