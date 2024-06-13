女子遭生吞 巨蟒「化成人形」專家揭死前感受【有圖慎入】

印尼一名女子日前慘被一條20呎長巨蟒生吞，村民剖開已「撐成人形」的蛇腹救人，惜女子已經氣絕身亡。慘劇發生後，有專家分析女子死前狀況，認為她應該沒受太多痛苦。
事發在6月6日，慘死的50歲女子Farida是印尼南蘇拉威西省卡連邦村的村民，因晚上沒有回家，丈夫於是要求村民幫人尋人，結果在早上於一處灌木中發現該條20呎巨蟒。村民看到巨蟒腹部「撐成人形」，即心知不妙，最終證實Fardia已命喪蛇口。
有外媒日前就事件訪問了英國爬蟲生物學家Mark O'Shea，他推斷女事主死前沒受太大痛苦、估計她是「頗快地死去」。
蛇吞人｜專家︰巨蟒絞纏 導致血液循環驟停
他表示，「人們通常認為蟒蛇(絞纏)會令人骨頭盡碎，但這不是絞纏的目的，其次就是認為巨蟒緊緊擠壓你，會令你無法呼吸，因此窒息」。但他認為事實並非如此，「絞纏的作用它會停止你的血液循環，因為蛇身的線圈是如此的緊，緊到會把你的血液擠壓至肢體末端。你會昏倒並死亡，大概是因為心臟病，因為你的循環系統被絞纏。失去意識大概只會是幾秒間的事，少於一分鐘」。
O'Shea又指出，這類巨蟒通常是躲在小徑旁等待獵物出現，而非從後方偷襲，一旦發現如人類變的型的動物，會先用口咬然後再絞纏殺死。