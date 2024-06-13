熱門搜尋:
父親節2024 歐洲國家盃 七一優惠 NOVO LAND 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-06-13 17:25:28

女子遭生吞 巨蟒「化成人形」專家揭死前感受【有圖慎入】

分享：
20呎長巨蟒「撐成人形」。(互聯網)

20呎長巨蟒「撐成人形」。(互聯網)

印尼一名女子日前慘被一條20呎長巨蟒生吞，村民剖開已「撐成人形」的蛇腹救人，惜女子已經氣絕身亡。慘劇發生後，有專家分析女子死前狀況，認為她應該沒受太多痛苦。

事發在6月6日，慘死的50歲女子Farida是印尼南蘇拉威西省卡連邦村的村民，因晚上沒有回家，丈夫於是要求村民幫人尋人，結果在早上於一處灌木中發現該條20呎巨蟒。村民看到巨蟒腹部「撐成人形」，即心知不妙，最終證實Fardia已命喪蛇口。

有外媒日前就事件訪問了英國爬蟲生物學家Mark O'Shea，他推斷女事主死前沒受太大痛苦、估計她是「頗快地死去」。

Ad Block
村民剖開蛇腹。(互聯網) 村民抬走巨蟒。(互聯網) 村民抬走巨蟒。(互聯網) 巨蟒「撐成人形」。(互聯網)

蛇吞人｜專家︰巨蟒絞纏 導致血液循環驟停

他表示，「人們通常認為蟒蛇(絞纏)會令人骨頭盡碎，但這不是絞纏的目的，其次就是認為巨蟒緊緊擠壓你，會令你無法呼吸，因此窒息」。但他認為事實並非如此，「絞纏的作用它會停止你的血液循環，因為蛇身的線圈是如此的緊，緊到會把你的血液擠壓至肢體末端。你會昏倒並死亡，大概是因為心臟病，因為你的循環系統被絞纏。失去意識大概只會是幾秒間的事，少於一分鐘」。

O'Shea又指出，這類巨蟒通常是躲在小徑旁等待獵物出現，而非從後方偷襲，一旦發現如人類變的型的動物，會先用口咬然後再絞纏殺死。

Ad Block
食人菌=甲型鏈球菌｜症狀/成因/預防懶人包（am730製圖） 食人菌=甲型鏈球菌｜症狀/成因/預防懶人包（am730製圖） 食人菌=甲型鏈球菌｜症狀/成因/預防懶人包（am730製圖） 食人菌=甲型鏈球菌｜症狀/成因/預防懶人包（am730製圖） 食人菌=甲型鏈球菌｜症狀/成因/預防懶人包（am730製圖）
鼠患｜6大常見老鼠傳染病，包括鼠疫及鼠斑疹傷寒（am730製圖） 鼠患｜6大常見老鼠傳染病，包括鼠疫及鼠斑疹傷寒（am730製圖） 鼠患｜6大常見老鼠傳染病，包括鼠疫及鼠斑疹傷寒（am730製圖） 鼠患｜6大常見老鼠傳染病，包括鼠疫及鼠斑疹傷寒（am730製圖） 鼠患｜6大常見老鼠傳染病，包括鼠疫及鼠斑疹傷寒（am730製圖） 鼠患｜6大常見老鼠傳染病，包括鼠疫及鼠斑疹傷寒（am730製圖） 鼠患｜6大常見老鼠傳染病，包括鼠疫及鼠斑疹傷寒（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受