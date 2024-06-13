女子遭生吞 巨蟒「化成人形」專家揭死前感受【有圖慎入】

印尼一名女子日前慘被一條20呎長巨蟒生吞，村民剖開已「撐成人形」的蛇腹救人，惜女子已經氣絕身亡。慘劇發生後，有專家分析女子死前狀況，認為她應該沒受太多痛苦。

事發在6月6日，慘死的50歲女子Farida是印尼南蘇拉威西省卡連邦村的村民，因晚上沒有回家，丈夫於是要求村民幫人尋人，結果在早上於一處灌木中發現該條20呎巨蟒。村民看到巨蟒腹部「撐成人形」，即心知不妙，最終證實Fardia已命喪蛇口。

有外媒日前就事件訪問了英國爬蟲生物學家Mark O'Shea，他推斷女事主死前沒受太大痛苦、估計她是「頗快地死去」。