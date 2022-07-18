女子遭開山刀狂斬昏迷 兩年後醒來驚揭兇手是兄長

美國西弗吉尼亞州一名51歲女子，兩年前在寓所離奇受襲，被發時倒臥血泊中，頭部受重創，陷入昏迷，警方相信兇器是開山刀。女子一直昏迷，直至日前突然甦醒，供出當日下手兇殘無比的是她的55歲親兄長。

案發在2020年6月10日，女事主Wanda倒卧在位於卡特維爾(Cottageville)附近的寓所梳化上，由鄰居發現。當日接報到場警員Ross Mellinger 憶述，他當時完全無想過她會活過來，「她的狀態糟透了……她不省人事，快要死掉了，大量、大量的頭部創傷，跟開山刀或小斧頭造成的傷勢相似。」

美國女子受襲昏迷 兩年後甦醒指證兄長

警方一度把兇手目標鎖定在Wanda的兄長。據稱，Wanda曾於案發前一年多，在Facebook發文埋怨「我的兄長Daniel，為何你要擅闖我的流動寓所並破壞裡面的東西，你無權這樣做，以你為恥，讓上帝來懲罰你。」Mellinger稱當時苦無證據拘捕Wanda的兄長Daniel，「沒有目擊者、屋裡沒其他人住、沒有閉路電視片段，也沒有手機通訊紀錄」，「整宗案件的關鍵就是受害人本人，但她無法與外界溝通，我們甚麼(線索)都沒有」。

Wanda雖大難不死，但一直在療養院內昏迷不醒。及至上月27日她開始可以呢喃出一些單字，據報療養院的通知令警方驚訝，本月12日派員登門向她探問當年案情，她終可供出施襲者就是兄長。被問及襲擊原因時，Wanda稱因為「他刻薄小器」，據報Daniel亦有暴力前科。