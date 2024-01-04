女子酒吧外食煙 用「迷你紙傘」為煙仔擋雨爆紅 真身竟然係咁(有片)

近日社交平台「Ｘ」流傳一段短片，片中可見一名女子在酒吧外吸煙時，用平時放在雞尾酒杯，或插在啫喱糖上的迷你紙傘，為其香煙擋雨。女子的奇怪行為隨即引發議論，不少人對大惑不解，然而隨著女子的真正身份曝光，一切似乎又變得理所當然。

短片據報在英國倫敦蘇豪區酒吧The Blue Posts外拍攝，片中可見一名貌似亞裔人的女、穿起黑皮褸及爛牛仔褲的長髮女子，悠然自得地吸煙。她一手拿著煙，另一隻手則為香煙「撐傘」。

「為煙撐傘女子」及其各種創意美妝︰