女子酒吧外食煙 用「迷你紙傘」為煙仔擋雨爆紅 真身竟然係咁(有片)

近日社交平台「Ｘ」流傳一段短片，片中可見一名女子在酒吧外吸煙時，用平時放在雞尾酒杯，或插在啫喱糖上的迷你紙傘，為其香煙擋雨。女子的奇怪行為隨即引發議論，不少人對大惑不解，然而隨著女子的真正身份曝光，一切似乎又變得理所當然。
短片據報在英國倫敦蘇豪區酒吧The Blue Posts外拍攝，片中可見一名貌似亞裔人的女、穿起黑皮褸及爛牛仔褲的長髮女子，悠然自得地吸煙。她一手拿著煙，另一隻手則為香煙「撐傘」。
「為煙撐傘女子」及其各種創意美妝︰
網上熱話｜網民質疑她飲醉酒︰有創意的瘋子
短短11秒的片段曝光後，旋即錄得1,750萬次瀏覽，有人直問「那雨傘的作用是甚麼？」，有人則質疑「她喝醉了吧？」有人則認為女子這樣做會減慢煙霧消散速度，加劇周圍的人「食二手煙」。雖然有網民批評女子是怪人，「怪人處處」、「有創意的瘋子」，但也有人認為不知為何覺得她很有型。
「為煙撐傘的女人」隨即在網上瘋傳，而相信也可能是女子樂見。原來片中女子是美妝藝術家Aryuna Tardis，據報她是俄羅斯裔，社交平台上有大量她極為驚人及詭異的化妝，不平凡就是她的代名詞。網民得知她的身份後，認為她為煙撐傘的行為，忽然變得好合理。
Look at this video of someone using a cigarette umbrella outside The Blue Posts in Soho pic.twitter.com/Ka4v2jGU8a— Josh Barrie (@joshbythesea) December 30, 2023